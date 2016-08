Javapjūtės pabaiga: savaitgalį degė 8 kombainai

Šalyje – javapjūtės įkarštis. Ūkininkai skuba nuimti paskutinį javų derlių. Intensyvaus darbo ritmo neatlaiko ir jų technika. Vien per savaitgalį laukuose užsidegė net 8 kombainai. Iš viso per rugpjūčio mėnesį jų degė 13.

Penktadienio pavakarę Pakruojo rajone degė kombainas „Vector 420". Sudegė kombainas ir vienas hektaras ražienų. Nuo ugnies apsaugoti šalia esantys kviečiai. Vilkaviškio rajone išdegė kombaino „Vforpshiit" variklio skyrius. Dar vieno kombaino „Volvo" variklio degiosios dalys išdegė Skuodo rajone, Vaičaičių kaime. Šeštadienį degė dar 4 kombainai – Mažeikių, Kelmės rajone, Raseinių ir Telšių rajonuose. Sudegė kombainų „Claas Senator" ir „John Deere" variklių skyriaus degiosios dalys, o kituose dviejuose „John Deer 1085 Hydro4" ir „John Deer 1188S" kombainuose svilo ir degė elektros instaliacija. Sekmadienį Kėdainių rajone išdegė kombaino „Niva SK5" variklio skyrius.

Daugelio tokių gaisrų būtų galima išvengti, jeigu prieš išvykstant į laukus kombainai bei kita žemės ūkio technika būtų tinkamai paruošta. Kombainai dažniausiai užsidega dėl netvarkingos kuro tiekimo sistemos, pasenusios arba pažeistos elektros įrangos bei neapsaugotų besisukančių kombaino mechanizmų. Išlekiančios iš variklio išmetimo vamzdžio kibirkštys, trumpas elektros laidų jungimasis, ant velenų ir kitų kombaino mechanizmų apsivynioję šiaudai, į besisukančių būgnų mechanizmus patenkantys pašaliniai kieti daiktai gali taip pat tapti gaisro priežastimi.

Dirbant varikliui, kombaino kolektoriuje, išmetimo vamzdyje kaupiasi nuodegos. Jeigu variklio karteryje yra per daug tepalo arba cilindrų žiedai susidėvėję, tepalas gali patekti į degimo kamerą. Dėl to padidėja sunaudotų dujų išmetimo intensyvumas. Priklausomai nuo variklio tipo šių dujų temperatūra išmetimo vamzdyje siekia 500–700 laipsnių, todėl įkaitę nuodegų gabalėliai, iš išmetimo vamzdžio patekę ant šiaudų, gali sukelti gaisrą.

Kai nesandari kuro tiekimo ir variklio tepimo sistema, gali nutekėti kuras ir tepalai. Prie šių nuotekų labai limpa dulkės, smulkios šiaudų dalelės, kurios susikaupusios ant įkaitusių variklio mazgų gali užsidegti. Be to, kuro tiekimo vamzdeliai, pagaminti iš degių medžiagų, besiliesdami su įkaitusiomis variklio detalėmis lydosi ir užsiliepsnoja, o iš jų bėgantis kuras padeda ugniai greitai išplisti. Dėl blogai sureguliuotų ir dideliais greičiais besisukančių kombaino mechanizmų susidaro sausa trintis, šie mechanizmai įkaista ir gali uždegti ant jų apsivyniojusius šiaudus.

Netvarkingi javų nuėmimo kombainai, netinkamai paruošta kita javapjūtės technika gali užsiliepsnoti javų lauke ir pridaryti ne tik daug nuostolių, bet ir kelti pavojų žmonių gyvybei ir sveikatai.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento inf.