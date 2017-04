Uteniškiai mėgaujasi šviežia ir kokybiška mėsa

Visa šviežia kiauliena, kuria prekiaujama „Utenos prekybos“ parduotuvėse, jau beveik 15 metų uteniškius pasiekia iš Anykščių. Kaimyniniame rajone kiaulininkyste besiverčiančios bendrovės „Vikonas“ direktorius Vladas Gindrėnas tikino, kad iš vakaro paskersto paršelio mėsa rytojaus dieną atsiduria ant prekystalio keturiuose Utenos miesto prekybos centruose „Rašė“, „Santaka“, „Vyturiai“ ir „Aukštakalnis“, todėl pirkėjai gali mėgautis nepriekaištingos kokybės ir skonio mėsa.

V. Gindrėnas pasakojo, kad kiaules augina jau beveik dvidešimtmetį. Remdamasis kolegų iš užsienio patirtimi verslininkas nuolat plėtė ir modernizavo ūkį, todėl šiandien gali pasidžiaugti per 9 tūkst. riestasnukių turinčia įmone. „Vartotojui labai svarbu, kad paršelis būtų augintas tinkamai. Mes laikomės šio principo. Kiaulės šeriamos kokybiškais subalansuotais pašarais, specialiai pritaikytais kiekvienai amžiaus ir svorio grupei“, – aiškino V. Gindrėnas.

Pašarai kiaulėms gaminami vietoje. Grūdai superkami iš Anykščių rajono ūkininkų, soja importuojama iš Ukrainos. „Bet užtikrinu, kad ji yra nemodifikuota“, – tikino V. Gindrėnas ir pridūrė, kad pašarus dar papildo rapsu – tai, kaip ir soja, puikus baltymų šaltinis.

O kaip yra su taip plačiai dabar aptarinėjamu afrikiniu kiaulių maru? „Jis iš tiesų yra pavojingas, bet ne žmonėms, o kiaulėms. Todėl esame įrengę griežtas higienos priemones, kad į ūkį nepatektų užkratas“, – aiškino direktorius, pasidžiaugęs ir tuo, kad nuolat griežtai veterinarijos specialistų stebimame kiaulininkystės ūkyje nė karto nebuvo rasta ir kitų ligų, todėl pats renkasi valgyti tik jo ūkyje užaugintų kiaulių mėsą.

Prekybos centro „Rašė“ mėsos brigadininkė Veronika Jateikienė, bendrovėje šį darbą dirbanti jau 13 metų, sakė, kad iš Anykščių atvežta skerdiena tą patį rytą yra išpjaustoma ir patiekiama uteniškiams. „Šviežumą garantuoja dažnas tiekimas. Kiauliena pristatoma į Uteną tris kartus per savaitę, todėl pirkėjai nuolat gali įsigyti kokybiškos mėsos“, – sakė V. Jateikienė. Paklausta, ką labiausiai mėgsta uteniškiai, pašnekovė teigė, jog pirkėjai mėgsta įvairią mėsą. „Perka ir liesą, ir riebią mėsytę. Vasarą daugiausia perka sprandinę, bet mėgsta mentę, šoninę su kaulu ir be kaulo... Pirkėjai taip pat giria maltą mėsą ir dešreles, – teigė V. Jateikienė. – O štai atšilus orams per vieną savaitgalį parduodame 500–1 000 kg mūsų gamybos šašlykų.“

Penktadienio popietę prekybos centre „Rašė“ sutikta uteniškė Zinaida Liesienė teigė, kad šviežios mėsos stengiasi pirkti tik „Utenos prekybos“ parduotuvėse. „Aš girdėjau, kad čia prekiaujama iš vietos ūkininkų atvežta kiauliena. Man tai yra labai svarbu, – atviravo uteniškė. – Dažniausiai perku maltą mėsą, bet kartais pasimėgaujame kepsniais. O štai vasara neįsivaizduojama be šašlykų, kurie visada yra skaniai paruošti.“

Tačiau šviežios mėsos gali nusipirkti ne tik miesto gyventojai. Dalis šio produkto išvežama į kaimo parduotuves. Šviežia mėsa parduotuvėse tiekiama kas dvi dienas, todėl ji visada išlaiko geriausias skonio ir išvaizdos savybes. „Aš vadovaujuosi tokiu principu: „Jeigu pirksiu aš, pirks ir kitas.“ O žmonės perka. Turime nuolatinių klientų, kurie „Utenos prekybos“ tinklo parduotuvių neiškeičia į kitas, nes žino, kad geriausia šviežia mėsa – tik pas mus. Šioje srityje konkurentų mums nėra“, – užtikrintai kalbėjo V. Jateikienė.

Iš tos pačios mėsos prekybos centruose taip pat ruošiami įvairūs patiekalai: tai uteniškių pamėgti vyniotiniai, šaltiena, kepeninė ir kiti. Šie gaminiai per šventes ir kasdien papildo ne vieno pirkėjo stalą, uteniškiai didžiuodamiesi jais gali pavaišinti iš svetur atvykusius giminaičius ir kitus svečius.