Vilnius metė iššūkį Utenai: sekmadienį laukia nepakartojamas reginys

Kaip teigė renginio organizatorius Kastytis Alekna, „Vilniaus miesto iššūkis" sulaukė pasisekimo. Į renginį atvyko beveik visi užsiregistravę dalyviai. Jų skaičius čia siekė 70.

Organizatoriai į renginį ypač kvietė elektromobilių vairuotojus ir motociklus vairuojančius eismo dalyvius. Nors kol kas jų gretos dar nebuvo didelės, organizatoriai viliasi, kad su kiekvienu etapu šiuos iššūkius ir galimybę išmėginti savo jėgas atras vis daugiau šios technikos vairuotojų.

Organizatoriai pasidžiaugė ir tuo, jog atsirado dalyvių, užsiregistravusių naujokų ir šeimų kategorijose.

„Praėjo viskas sklandžiai. Džiugina, kad atvažiavo du motociklininkai. Jiems labai patiko, nors atrodė, kad gali būti baisu, nes aplink pilna stulpų, bortų. Tačiau čia yra „Miesto iššūkis", o miesto gatvėse juk yra tokia pati infrastruktūra, tokios pat sąlygos. Atvažiavo du elektromobiliai, kurie važiavo nemokamai, kaip mes ir žadėjome. Trasa buvo įdomi, greita ir ilgesnė nei įprastai, nes mes naudojome tą pačią atkarpą du kartus", – sakė „D 1 Sport" renginių organizatorius Kastytis Alekna.

Kaip teigė jis, suplanuoti ir nauji renginiai, kurių datos jau skelbiamos. Artimiausias jų – rugpjūčio 9 dieną, sekmadienį, vyksiantis „Utenos miesto auto festivalis". Jo metu dalyviai savo jėgas galės išmėginti „Utenos miesto iššūkyje Autobilis taurei laimėti".

„Kaip ir per Vilniaus etapą, lieka tos pačios dalyvių grupės. Yra atsiradusios Naujokų, Moto, Šeimų bei Studentų grupės. Utenoje esame organizavę įvairius renginius prieš kelis metus, tačiau slalomą čia rengsime pirmą kartą", – pasakojo organizatorius.

Tą pačią dieną vyks ir „Utenos Drift Matsuri" šoninio slydimo treniruotė, kurioje savo šoninio slydimo gebėjimus kiekvienas norintis galės pasitikrinti saugioje ir tam pritaikytoje trasoje.

„Čia galės važiuoti visi, kurių automobiliuose yra varoma galinė ašis. Tačiau jei atsiras norinčių važiuoti drifto trasą su priekine ašimi, leisime ir jiems. Nėra apribojimų: šis čempionatas – ne varžybos. Galima važiuoti ir su priekiniais varomais ratais naudojant rankinį stabdį. Panevėžyje vieną tokį dalyvį jau turėjome", – tikino K. Alekna.

Tiek figūrinio vairavimo iššūkio, tiek šoninio slydimo treniruotė bus vykdoma šalia „Utenio" stadiono. „Utenos miesto iššūkis Autobilis taurei laimėti" vyks nuo 11 iki 16 val., o iškart po jo prasidės „Utenos Drift Matsuri". Beje, šios renginio dalies metu veiks ir „Drift Taxi" pramoga, kurią vos už 10 eurų galės išbandyti kiekvienas norintis.

K. Alekna pasakojo, kad projekto „Saugūs keliai Lietuvoje" renginiai nėra varžybos, tad tie, kurie tikisi čia kovoti dėl vietos ant prizininkų pjedestalo, turėtų iš naujo įsigilinti į šio projekto idėją. Kaip sakė organizatorius, šie renginiai skirti kiekvieno eismo dalyvio vairavimo sugebėjimams išmėginti siekiant dar didesnio saugumo šalies keliuose.

„Projektą pradėjome šiemet. Tai yra pramoginiai renginiai, kuriuos mes vadiname iššūkiais. Tai nėra varžybos. Į varžybas daug žmonių tiesiog iš principo neatvažiuoja, nes tikrai ne visi nori varžytis. Varžybose dalyviai kovoja dėl apdovanojimų, varžosi dėl sekundžių ar jų dalių, o mes norime žmonėms pasiūlyti kitokią koncepciją – gerą laiko praleidimą, įgūdžių patikrinimą, adrenalino pajautimą. Žmonės po tokių pasivažinėjimų tikrai nebenori spausti gatvėje, nes būna išsikrovę renginyje. Dėl šios priežasties mes nusprendėme organizuoti pramoginius renginius, kuriuose nėra pirmųjų vietų. Kadangi tai pramoginiai renginiai, nereikia laikytis slalomo varžybų reglamentų, o tai leidžia organizuoti gerokai daugiau važiavimų. Varžybose jų per dieną gali būti du ar trys, o pas mus dalyviai gauna per dvi valandas mažiausiai dešimt važiavimų. Mes matuojame laikus, bet apdovanojame dalyvius tik pagal nominacijas – pavyzdžiui, greičiausius, lėčiausius, garsiausius ar kitus dalyvius", – apie projekto „Saugūs keliai Lietuvoje" idėją priminė K. Alekna.

