Ką reiktų žinoti vyrams perkant apatinius?

Džentelmenui svarbi kiekviena aprangos detalė, ne išimtis ir apatiniai drabužiai. Pastaruosius verta rinktis itin atidžiai, nes aukštos kokybės, patogūs vyriški apatiniai užtikrina komforto jausmą visą dieną. Nepaisant to, kad arčiausiai kūno vilkimi drabužiai bene labiausiai veikia savijautą, vyrai dažnai lieka gana konservatyvūs ir daugelį metų nešioja to paties modelio ar net to paties prekių ženklo apatinius. Skyrus keletą minučių susipažinimui su naujienomis vyriškų apatinių lentynose, gali ateiti įkvėpimas bent mažytėms permainoms ir didesnei įvairovei.