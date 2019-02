Aliejus plaukams: kada kokį rinktis?

Argano aliejus – idealus pasirinkimas nualintiems plaukams

Argano aliejus yra vienas populiariausių. Jame gausu vitamino E, kuris naudingas galvos odai ir plaukams. Vitaminas E veikia kaip antioksidantas, pamaitina plaukų ląsteles, todėl skatina sveikų plaukų augimą. Priežasčių, kodėl verta rinktis argano aliejų, yra ne taip ir mažai – jis drėkina sausą galvos odą, stiprina plaukus ir skatina jų augimą, padeda naikinti pleiskanas, atstato chemikalų padarytą žalą. Argano aliejų rekomenduojama naudoti gryną, be jokių priemaišų, nes tai padės gauti plaukas pakankamą kiekį naudingų medžiagų, plaukai taps žvilgantys, minkšti ir lengviau iššukuojami.

Migdolų aliejus apsaugos nuo plaukų slinkimo

Migdolų aliejuje gausu magnio, kalcio ir cinko. Šie elementai yra labai svarbūs sveikų plaukų augimui, todėl reguliariai naudojamas migdolų aliejus padės apsisaugoti nuo plaukų slinkimo ir užtikrins sveikų plaukų augimą. Šaukštą pašildyto migdolų aliejaus įtrinkite į plaukus prieš miegą, ryte plaukus išplaukite šampūnu. Jei procedūrą kartosite 2-3 kartus per savaitę, pastebėsite, kad plaukai tapo tvirtesni. Jei norite, kad plaukai mažiau veltųsi, kelis lašus migdolų aliejaus paskirstykite ant drėgnų plaukų. Migdolų aliejumi tepant plaukų galiukus galima apsisaugoti nuo plaukų galiukų skilinėjimo.

Kanapių aliejus sutramdys nepaklusnius plaukus

Kanapių aliejus padeda stiprinti plaukus, suteikia jiems žvilgesio ir apimties. Šis aliejus puikiai tinka plaukams, kurie yra nepaklusnūs, linkę šiauštis. Kanapių aliejaus kaukę naudokite 1-2 kartus per savaitę: pašildytą aliejų įtrinkite į plaukus, palaikykite 30-60 minučių arba per naktį, išplaukite šampūnu. Taip pat kanapių aliejus tiks tada, kai norima iššukuoti besiveliančius plaukus – ant šukų užlašinkite porą lašelių šio aliejaus. Tai ne tik palengvins šukavimą, be taip pat suteiks plaukams blizgesio.

Makadamijos aliejus – pagalba sausiems plaukams

Makadamijos aliejuje gausu vitaminų ir mineralų, kurie padeda išlaikyti sveikus ir tankius plaukus. Makadamijos aliejus lengvai susigeria į plaukų folikulus, yra neriebus ir lengvas, todėl puikiai tinka įvairių tipų plaukams. Šis aliejus puikiai drėkina sausus plaukus, skatina plaukų augimą, padeda efektyviai kovoti su pleiskanomis. Makadamijos aliejus dažniausiai naudojamas kaip kondicionierius – į drėgnus plaukus tereikia įtrinti kelis lašus šio aliejaus, nebūtina nuskalauti.

Ricinos aliejus sprendžia įvairias plaukų problemas

Jei slenka plaukai, pagelbės pašildytas ricinos aliejus, kurį reikia įmasažuoti į galvos odą. Kai ant plaukų užtepsite šį aliejų, plaukus apvyniokite maistine plėvele, ir palaikykite 1,5-2 val. Jei plaukų galiukai skilinėja ir šakojasi, juos reguliariai tepkite ricinos aliejumi (taip pat jį galima maišyti ir su kokosų aliejumi). Jei vargina pleiskanos, šaukštą ricinos aliejaus sumaišykite su tokiu pat kiekiu alyvuogių aliejaus, įspauskite šlakelį citrinos sulčių. Šiuo mišiniu tepkite galvos odą, apvyniokite maistine plėvele, ir palaikykite 20-30 minučių. Vėliau plaukus išplaukite šampūnu.

Kokosų aliejus – profilaktinė priemonė nuo pleiskanų

Kokosų aliejus yra viena geriausių natūralių priemonių plaukams. Šis aliejus padeda palaikyti sveiką plaukų struktūrą, skatina plaukų augimą ir suteikia jiems blizgesio. Kokosų aliejus gali būti naudojamas kaip plaukų kaukė arba kondicionierius – tai padės atstatyti pažeistus plaukus. Reguliariai naudodami kokosų aliejų galėsite užkirsti kelią pleiskanų atsiradimui. Kokosų aliejumi galima tepti plaukų galiukus, plaukų šaknis arba visus plaukus. Jei darysite kokosų aliejaus kaukę, ją palaikykite bent 30 minučių (aliejus bus geriau įsisavinamas, jei plaukus apvyniosite maistine plėvele).

Net ir tada, jei poveikio nepastebite iš karto, nenuleiskite rankų – reguliariai naudodami natūralius aliejus plaukams tikai pastebėsite rezultatą. Viskas, ką jums reikia padaryti, tai tiesiog pasirinkti tinkamą aukštos kokybės aliejų, ir reguliariai jį naudoti.