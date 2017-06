Namuose nepalaužtas „Kauno Žalgiris“

Laikinosios sostinės komanda pirmą sykį šiame sezone nepraleido įvarčio dvejose rungtynėse iš eilės. Tuo tarpu prie uteniškių komandos vairo stojus Davidui Campanai, „Utenis" per ketverias rungtynes jau tris sykius sužaidė lygiosiomis.

Po lygios rungtynių pradžios aikštės šeimininkai perėmė iniciatyvą į savo rankas. Varžovų gynybą uteniškiai draskė aštriais perdavimais iš gilumos, todėl Modestui Stoniui kelis sykius teko palikti vartininko aikštelę ir sugauti kamuolį anksčiau nei jį galėjo pasiekti Gabrielius Zagurskas.

Puikų momentą susikūrė „Utenio" puolėjas Kirilas Levšinas, neįtikėtinai lengvai suklaidinęs patyrusį Igną Dedurą, tačiau gynėjui į pagalbą atskubėjęs Povilas Malakas paskutiniu momentu sugebėjo smūgį blokuoti.

„Kauno Žalgiris" stengėsi rengti greitas atakas. Dusyk atakos smaigalyje atsidūrė Aurimas Raginis. Kartą smūgio metu jam koją pakišo technika, tačiau vėliau jau vartininkui Pavelui Leusui teko pademonstruoti šuolio galimybes ir palydėti pavojingai šalia vartų skriejusį kamuolį.

Reakciją pademonstruoti reikėjo ir M. Stoniui, gaudžiusiam G. Zagursko šūvį. Tuo tarpu vėl prieš vartus iššokęs K. Levšinas į vartus nepataikė.

Kėlinio pabaigoje aikštės šeimininkai tikėjosi pražangos po įspūdingo Šachromo Suleimonovo reido pro kelis varžovus. Nors po susidūrimo su gynėju saugas krito labai efektingai, taisyklių pažeidimo arbitras neįžvelgė.

Iškart po pertraukos „Utenis" įjungė aukštesnę pavarą ir surengė du labai pavojingus išpuolius. Iš pradžių M. Stonys sugebėjo kažkokiu būdu viena ranka pasiekti ir už galinės linijos nukreipti kamuolį po puikaus Timotėjaus Dodleko smūgio. Dar po kelių minučių žalgiriečių vartininkas buvo bejėgis po Mykolos Večurkos tikslaus smūgio galva kampinio metu, tačiau arbitras užfiksavo nuošalę, susilaukdamas didelių priekaištų.

„Kauno Žalgirio" gynėjas Yohei Iwasakis griebėsi už galvos svečių standartinės situacijos metu. Pakėlus kampinį be priežiūros palikto japono smūgį į vartų kampą P. Leusas sugebėjo sugauti.

Kėlinio viduryje ėmė daugėti aistrų. Tomas Bučma liko nepatenkintas tuo, kaip jį nugriovė T. Dodlekas. Į šių žaidėjų ne pačią draugiškiausią diskusiją įsijungė ir kiti abiejų komandų futbolininkai. Arbitrui kilusius neramumus pavyko numalšinti be geltonų kortelių.

Nuo suolo į žaidimą įsijungęs uteniškis Edvinas Baniulis netrukus galėjo įmušti panašų įvartį kaip žaidžiant U-21 rinktinėje, tačiau smūgis per savo gavosi pernelyg aukšta trajektorija ir vartininkas kamuolį sugavo. Netrukus puolėjas iššoko prieš vartus, bet jo smūgį spėjo blokuoti atskubėjęs I. Dedura.

Likus žaisti penkias minutes, Ernestas Mickevičius neišnaudojo puikios progos po grubios Caspero Bruuno klaidos, bet perėmęs kamuolį ir prieš vartus atsidūręs žalgirietis mušė labai nevykusiai.

„Utenio" nusivylimą rezultatu vainikavo jau per arbitro pridėtą laiką už varžovo stumtelėjimą į nugarą iš aikštės pašalintas E. Baniulis.

Utenos „Utenis" inf., Vytauto Gimžausko nuotr.