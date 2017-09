Apdovanotas „Utenos Utenio“ direktorius Artūras Gimžauskas

Šiemet Carnegie medaliu už knygą „Druska jūrai"/Salt to the sea apdovanojama Ruta Sepetys. CILIP Carnegie and Kate Greenaway apdovanojimai – vieni garbingiausių ir prestižiškiausių apdovanojimų Jungtinėje Karalystėje už geriausias vaikų ir jaunimo knygas.