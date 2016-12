Ką reikėtų atsiminti perkant ir tvarkant maistą

Specialistai pataria, ko nereikėtų pamiršti ruošiant šventinį stalą bei norint išvengti maisto švaistymo ir sveikatos sutrikimų. Visų pirma, renkantis maisto produktus, reikia įdėmiai perskaityti ženklinimo etiketes ir įsitikinti, kad nepasibaigęs jų tinkamumo vartoti terminas. Nereikėtų pirkti gaminio su ištaisyta, perklijuota ar visai nuplėšta etikete, nes taip gali būti nuslepiamas tikrasis produkto galiojimo terminas. Be to, nuo šių metų gruodžio 13 dienos įsigaliojo privalomas reikalavimas – pateikti maistingumo deklaracijas, pagal kurias galima įvertinti produktų energinę vertę, riebalų, sočiųjų riebalų rūgščių, baltymų, angliavandenių bei cukrų kiekius.

Būtina ne tik atidžiai perskaityti ženklinimo etiketes, bet ir apžiūrėti kiekvieną produktą vizualiai – atkreipti dėmesį, ar nepasikeitusi spalva, konsistencija, ar nėra pašalinio, nebūdingo kvapo. Be to, ant produktų etikečių paryškintu šriftu turi būti nurodyti alergenai, kas palengvina pasirinkimą alergijas ar netoleravimą tam tikriems maisto produktams turintiems žmonėms.

Perkant reikėtų atkreipti dėmesį į produktų laikymo sąlygas. Greitai gendantys maisto produktai (pienas, jo produktai, žuvys, mėsa, kreminės konditerijos gaminiai) turi būti laikomi šaldymo įrenginiuose. Šaldytų gaminių nerekomenduojama rinktis iš perpildytų įrenginių. Jeigu pakuotėse daug šerkšno, reiškia produktai nepakankamai šaldomi.

Prieš dedant žalią mėsą, paukštieną ar žuvį į pirkinių krepšį, šiuos produktus reikia gerai supakuoti, rekomenduojama į dvigubas pakuotes, kad jie neužterštų kitų maisto produktų, vartojamų be papildomo terminio apdorojimo. Svarbu nepirkti pažeistų pakuočių. Parsinešus namo, žuvį reikia išvalyti per dvi valandas ir sandariai įpakavus laikyti šaldytuve. Jeigu patiekalą planuojama ruošti po kelių dienų, tuomet saugiau žuvį dėti į šaldymo kamerą.

Ruošiant šventinį maistą, nereikėtų pamiršti higienos ir maisto ruošimo taisyklių. Virtuvėje privaloma laikytis švaros, dažniau plauti rankas. Įrankius, lenteles ir stalų paviršius, ant kurių buvo dorojama žalia mėsa ar paukštiena, reikia kruopščiai nuplauti ir nusausinti. Mėsa ir daržovės turi būti pjaustomos ant skirtingų lentelių.

Labai svarbu namuose tinkamai laikyti maistą. Paruoštus patiekalus šaldytuve reikia sudėti taip, kad jie nesiliestų su žaliais produktais. Virto, kepto, troškinto maisto nerekomenduojama laikyti kambario temperatūroje ilgiau kaip 2 valandas. Tortus su kremais, kitus greitai gendančius saldumynus taip pat būtina laikyti šaldytuve. Gaminti patiekalų reikėtų tiek, kiek šeimos nariai gali suvalgyti, ir nevartoti to paties maisto kelias dienas. Geriau suvalgyti mažiau maisto, bet kad jis būtų kokybiškas.

Reikia nepamiršti, kad namuose pagamintas maistas yra vertingesnis nei parduotuvėse įsigyti pusfabrikačiai. Siūloma daugiau vartoti vaisių ir daržovių. Priklausomai nuo mitybos įpročių, siūloma atsižvelgti į rekomenduojamą druskos normą – apie penkis gramus dienai.

VMVT inf.