Prieš šv. Velykas specialistai pažėrė vertingų patarimų

Svarbiausia informacija – ant pakuotės

Parduotuvėse prekiaujama tik supakuotais A klasės kiaušiniais. Kiaušiniai supakuojami per 10 dienų nuo jų padėjimo, o suvartoti kiaušinius reiktų per 28 dienas nuo padėjimo. Ant kiaušinių pakuotės šis terminas paženklintas nuoroda „geriausi iki".

Jei šalia kiaušinio klasės gamintojas nurodo prierašus „ekstra" ar „ekstra švieži", vadinasi, tokie kiaušiniai buvo supakuoti per trumpesnį laiką ir jų saugojimo namuose terminas automatiškai yra ilgesnis.

Ant kaušinių pakuočių pažymėtos ir kiaušinių svorio kategorijos: XL – labai dideli kiaušiniai (73 g ir didesni), L – dideli (63–73 g), M – vidutiniai (53–63 g), S – maži (iki 53 g). Galima fasuoti ir skirtingų A klasės dydžių kiaušinius. Tada ant pakuočių bus nurodyta, kad tai – ,,skirtingų dydžių kiaušiniai".

Svarbios informacijos galima surasti ne tik ant kiaušinių pakuotės. Specialiu žymeniu, kurį sudaro skaičių ir raidžių seka, ženklinamas ir kiekvienas kiaušinis.

Pirmasis skaičius šiame žymenyje reiškia dedeklių vištų laikymo būdą:

1 – laisvai laikomų vištų kiaušiniai (vištoms sudarytos sąlygos būti lauko aptvaruose).

2 – ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai (vištoms sudarytos sąlygos laisvai vaikščioti pastato viduje).

3 – narvuose laikomų vištų kiaušiniai.

0 – ekologinis ūkininkavimas (taikomi ekologinio ūkininkavimo reikalavimai).

Vidurinioji žymens dalis iš raidžių nurodo šalies kodą, kur laikomos dedeklės vištos. Lietuvoje padėti vištų kiaušiniai turi ženklą LT.

Trečioji žymens dalis nurodo vištų dedeklių laikymo vietos veterinarinio patvirtinimo numerį, kuris reiškia, kad laikymo vietą kontroliuoja kompetentingos tarnybos.

Šie ženklinimo reikalavimai netaikomi tik smulkiems ūkininkams, kurie savo ūkyje augina ne daugiau kaip 50 vištų ir savo produkcija prekiauja turgavietėse arba ūkyje parduoda tiesiogiai vartotojams.

Nuo ko priklauso lukšto tvirtumas ir spalva

Anot Valstybinės maisto ir veterinarijos specialistų, kiaušinio lukšto storis ir stiprumas priklauso nuo vištų veislės bei pašarų, kuriais jos lesinamos. Vištas auginant laisvai, lesinant visaverčiais ir subalansuotais pašarais, kiaušinių lukštai yra tvirčiausi. Patys tvirčiausi yra jaunų vištų kiaušiniai. Jie paprastai būna nedideli – S ar M dydžio. O didelius kiaušinius deda senesnės, stambesnės vištos. Ilgainiui joms pačioms atsiranda didesnis kalcio poreikis, tad natūraliai mažiau jo tenka kiaušinio lukštui, todėl jis būna silpnesnis. Taip pat vertėtų žinoti, kad aukšto produktyvumo vištų (dedančių kiaušinius dažniau nei kas 24–26 val.) kiaušiniai nėra tokie tvirti, nes lukštų formavimosi procesas būna greitesnis nei įprasta.

Lukšto spalva priklauso tik nuo vištų veislės. Skirtingų spalvų vištų kiaušiniai pasižymi vienodomis maistinėmis savybėmis ir lukšto tvirtumu, mat šiuos parametrus lemia pašarai, vištų amžius, laikymo būdas ir pan.

Tradiciškai marginimui dažniau renkamasi balto lukšto kiaušinius, nes ant jų ryškiausiai atsiskleidžia dažų spalvos, tačiau tamsioms spalvoms pabrėžti dažnai naudojami ir rudi kiaušiniai.

Reikėtų nepamiršti, kad velykiniai margučiai, jei juos planuojama naudoti maistui, turėtų būti dažomi tik maistiniais dažais arba spalvos turėtų būti išgautos naudojant daržoves, vaisius ar kitus maisto produktus. Pavyzdžiui, mėlyną spalvą galima išgauti naudojant raudonąjį kopūstą, geltoną spalvą – ciberžolės miltelius, raudoną spalvą – burokėlius.

Kaip įsitikinti, kad kiaušiniai švieži

Vartoti reikėtų tik šviežius kiaušinius. Kiaušinio šviežumą galima patikrinti panardinus jį į šalto vandens stiklinę – švieži kiaušiniai greitai nugrimzta, o seni – iškyla į paviršių. Taip yra dėl oro kišenės – kuo ji didesnė, tuo kiaušinis senesnis.

Virtų kiaušinių galiojimo terminas priklauso nuo kiaušinio paruošimo bei laikymo. Kiaušinius rekomenduojama suvartoti per 28 dienas po jų padėjimo. Rekomenduojama kiaušinių saugojimo temperatūra nuo +5 °C iki +18 °C, tačiau reiktų atminti, kad kuo aukštesnė saugojimo temperatūra, tuo trumpesnis rekomenduojamas kiaušinių saugojimo terminas. Ilgiausiai (iki 3 savaičių) kiaušinius galima išsaugoti šaldytuve, laikant specialioje gamintojo pakuotėje.

Kiaušinių saugojimo terminas sutrumpėja ir juos nuplovus ar pažeidus lukštą.

Virti kiaušiniai genda greičiau, todėl juos geriausia suvartoti per 24 valandas. Išvirtus kiaušinius ar patiekalus su kiaušiniais būtina laikyti šaldytuve ir suvartoti kaip galima greičiau. Virtų kiaušinių vartoti maistui praėjus daugiau kaip trims paroms po išvirimo – nerekomenduojama.

Laikraščio „Utenos diena" ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos inf.