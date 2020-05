Uteniškė „Mis Lietuva 1991“ Dalia Leleivaitė papasakojo apie visai kitokį gyvenimą

Straipsnis apie D. Leleivaitę žurnale „Stilius" pasirodė 1999 m. ir buvo pavadintas minoriškai: „Grožio karalienė taip pat gali būti nelaiminga". Šiandien, turint galvoje pokyčius, kurie per porą dešimtmečių įvyko Dalios gyvenime, toks pavadinimas jau nebetiktų arba priešdėlį „ne-" reikėtų apgaubti skliausteliais. Tačiau kol kas atsigręžkime į praeitį. D. Leleivaitės gyvenimas naujų spalvų įgijo, kai draugės paskatinta ji sudalyvavo „Mis Aukštaitija" konkurse ir laimėjo. Po šios sėkmės buvo kvietimas į konkursą „Mis Lietuva". Ir vėl Dalią, kuriai tuo metu buvo 21-eri, lydėjo pergalė. Karūnuota Utenos medicinos mokyklos studentė, vaikystėje daug laiko praleidusi pas senelius kaime, ironizavo: „Esu vienintelė Mis Lietuva, mokanti melžti karvę."

D. Leleivaitei buvo tekusi garbė pirmajai iš Lietuvos dalyvauti tarptautiniame grožio konkurse. 1991 m. „Mis Europos" rinkimuose Varšuvoje lietuvė buvo išrinkta antrąja vicemis ir publikos numylėtine. „Juokinga prisiminus, kaip jaudinausi. Pirmą kartą važiavau į užsienį, todėl Lenkija man atrodė tolimas kraštas. Visą naktį traukinyje taip ir nesumerkiau akių baimindamasi, kad galiu pramiegoti Varšuvą", – yra pasakojusi Dalia. Grožio karalienė sakė, kad „Mis Europos" rinkimuose nejautė diskriminavimo dėl to, kad yra iš mažos posovietinės šalies. Su netolerancija ji susidūrė konkurse „Mis Lietuva". Kai repeticiją filmavęs operatorius atsuko kamerą į Dalią, renginio choreografas, girdint kitoms merginoms, patarė jos nefilmuoti, esą ji tikrai nieko nelaimės. D. Leleivaitei tai buvo labai skaudus įžeidimas. Pergalių skonis ir netikėtai užplūdęs visuomenės dėmesys merginą daugiau vargino nei džiugino. Todėl D. Leleivaitė kiek įmanydama vengdavo lankytis kviestiniuose renginiuose, nedalijo interviu.

Po konkursų Dalia liko gyventi gimtojoje Utenoje. Čia baigė medicinos mokslus, bet taip ir nedirbo medicinos seserimi, kurį laiką dirbo kosmetikos pardavėja, reklamavo trikotažo gaminius. Atrodytų, kad prie karūnuotos gražuolės kojų rinktiniai jaunikiai būriais turėtų griūti su aukso kalnų pasiūlymais, tačiau Dalios likimas buvo kitoks. Santuoka su uteniškiu buvo trumpa ir laimės nesuteikė. Kai D. Leleivaitė pirmą kartą papuošė „Stiliaus" viršelį, jau buvo praėję septyneri metai po jos svaigių pergalių grandinės grožio konkursuose. 28 metų Dalia jau dvejus metus buvo išsiskyrusi ir viena augino trimetį sūnų Vykintą. „Aš per daug pasitikiu žmonėmis. Pasitikėjau ir savo vyru, kuris nebuvo to vertas. Alkoholis išardo daugelį šeimų. Man buvo sunku apsispręsti skirtis, nes labiausiai rūpėjo sūnaus ateitis. Dabar esu įsitikinusi, kad skyrybos buvo vienas teisingiausių sprendimų mano gyvenime. Abejoju, ar būčiau pasiryžusi nutraukti santuoką, jei ne pergalės grožio konkursuose, po kurių pradėjau labiau save vertinti", – sakė Dalia, kuri pati užaugo be tėvo.

Tuo metu vienišai motinai buvo labai sunku finansiškai. Mažametį sūnų auginančiai moteriai buvo sunku rasti darbą, kuris patenkintų finansinius poreikius ir tuo pat metu leistų mėgautis motinyste. Dalia sulaukė pasiūlymo vykti padirbėti į Angliją, bet atsisakė – neturėjo galimybių kartu pasiimti sūnų, o gyventi atskirai nuo vaiko nenorėjo. Net ir sudėtingame gyvenimo etape moteris stengėsi nenuleisti rankų ir kiek įmanoma tobulėti. „Esu linkusi per daug galvoti apie kitus, todėl gyvenime nepasinaudojau daugeliu galimybių. Šiuo metu noriu atsigriebti už praleistas progas, todėl laisvalaikį skiriu tobulinimuisi: išmokau dirbti kompiuteriu, gavau vairuotojo pažymėjimą, mokausi anglų kalbos. Mažos pergalės leidžia pajusti, kad judu į priekį", – kalbėjo grožio konkursų laimėtoja. Aukšta, dailių kūno formų moteris sakė niekada neturėjusi problemų dėl svorio: „Gyvenu pagal posakį: „Gyvename ne tam, kad valgytume, bet valgome tam, kad gyventume". Esu gurmano priešingybė, todėl žodis „dieta" man svetimas. Niekada net nesportavau. Augindama tokį gyvą sidabrą kaip mano sūnus pakankamai judu."

Rinkdamasi drabužius D. Leleivaitė sakė esanti ištikima klasikiniam stiliui. Jos mėgstamiausia spalva – juoda: „Man tektų pasikeisti viduje, kad pasikeistų ir aprangos stilius. O pasikeisti aš noriu." Po Dalios interviu „Stiliui" buvo 21 metų tylos pertrauka. Daugiau lietuvių spaudoje apie „Mis Lietuvą '91" nebuvo pasirodę jokių straipsnių. Visai neseniai su Dalia pavyko susisiekti telefonu ir šiek tiek pasikalbėti apie tai, kas jos gyvenime įvyko per porą dešimtmečių. Paaiškėjo, kad netrukus po 1999 m. duoto interviu „Stiliui" D. Leleivaitė ryžosi esminiams pokyčiams. Ji su sūnumi išvyko laimės ieško į Angliją.

Ten ir liko. Gal todėl daug metų nieko nebuvo girdėti apie vieną gražiausių ir tituluočiausių Lietuvos moterų. Prisimindama pirmuosius žingsnius svečioje šalyje Dalia neslėpė, kad adaptacija buvo sunki. „Į Angliją atvykau beveik nemokėdama kalbos. Ryžausi šiai avantiūrai, nes čia turėjau draugų, kurie pasiūlė padėti įsikurti, rasti darbą. Iškart ėmiau lankyti anglų kalbos kursus, dirbau. Iš pradžių nemaniau, kad liksiu ilgam. Bet tu planuoji, o gyvenimas pakoreguoja planus", – pasakojo Dalia. Esmines korekcijas D. Leleivaitės planuose padarė Anglijoje užgimusi meilė. 2002 m. lietuvė susipažino su iš Kipro kilusiu informacinių technologijų specialistu. Daliai labai patinka lietuviškai šiltai skambantis jos gyvenimo draugo vardas – Savvas Savvides (40 m.). Jau daug metų pora gyvena Braitone, nuosavame bute. Dalia su širdies draugu augina devynerių metų dukterį Mileną.

Dabar D. Leleivaitės gyvenimas yra visiškai kitoks, nei buvo Lietuvoje. Moteris seniai nebegalvoja apie svaiginamas rampų šviesas, kai aidint plojimams gražuolių apsuptyje jai ant galvos buvo dedama grožio karalienės karūna. Dalia atsidavusi šeimai, namams. Didžiąją savo kasdienybės dalį ji skiria dukteriai Milenai lavinti bei pomėgiams. Milena lanko britišką mokyklą, o šeštadieniais dar ir graikišką mokyklėlę. Dalia apgailestauja, kad Braitone nėra savaitgalinės lietuviškos mokyklėlės. Tačiau motina su dukterimi kasdienybėje bendrauja lietuviškai, tėtis su mergaite stengiasi kalbėtis graikiškai. Tik su aplinkiniais ir draugais Milena bendrauja angliškai. Mergaitė lanko baleto pamokas, baseiną, gimnastiką. Gyvendama Utenoje Dalia baigė muzikos mokyklą, fortepijono klasę. Braitone namuose nėra pianino, tačiau tėvai Milenai yra nupirkę elektroninį klavišinį instrumentą. Laisvalaikiu Dalia moko dukterį groti ir pati džiaugiasi galėdama prisiminti paauglystės pomėgį. Dalios sūnui Vykintui jau 24-eri. Vaikinas Londone universitete baigė kompiuterių inžineriją ir šiuo metu jau dirba pagal profesiją.

Pastaruoju metu dėl pasaulyje siaučiančios koronaviruso epidemijos Dalia su šeima gyvena karantino sąlygomis namuose. D. Leleivaitė apgailestavo, kad per Velykas negalėjo atvykti į Lietuvą aplankyti artimųjų. Labiausiai moteriai gaila, kad neturėjo progos pasimatyti su mama, kuri guli ligoninėje. „Planavau atskristi į Lietuvą, bet lėktuvo skrydis buvo atšauktas. Ką darysi. Mes, kaip ir visi, gyvename namų režimu. Viskas uždaryta, veikia tik maisto produktų parduotuvės. Žmonės turi galimybę šiek tiek pasivaikščioti, pabėgioti, ir viskas. Gaila, kad pas mus kaukių nešioti neprivaloma, tad gatvėse pamatysi labai mažai kaukėtų žmonių. Jau kuris laikas Savvas dirba iš namų, duktė mokosi iš namų, padedu jai ruošti namų darbus", – kalbėjo Dalia. Gegužę „Mis Lietuva '91" švęs 50 metų jubiliejų. Ketina jį sutikti šeimos rate. D. Leleivaitė Braitone nesijaučia vieniša. Čia ji turi lietuvių draugių būrelį. Kai Milena pradėjo eiti į mokyklą, Dalios pažinčių ratas dar labiau padidėjo. „Tikrai, turiu su kuo pabendrauti. Tik gaila, kad Anglijoje nėra mano giminių. Savvas tiek Braitone, tiek Londone turi gyvenančių artimųjų. Gerai, kad bendrauti su brangiais žmonėmis padeda šiuolaikinės technologijos. Bet kad ir ką sakyčiau, mano namai jau yra čia", – kalbėjo Dalia.

Iki koronaviruso pandemijos Dalia į Lietuvą stengdavosi grįžti kartą ar porą per metus: „Pasiilgstu lietuviškos gamtos, maisto, giminaičių. Norisi kartkartėmis prisiliesti prie savo šaknų. Praeityje patirtos įvairios nuoskaudos jau pasimiršo, viskas negrįžtamai nugrimzdo į praeitį. S. Savvides žino, kad jo dukters motina yra tituluota gražuolė. „Bet mes bendraujame įprastai kaip du šeimos nariai. Vyras nežiūri į mane kaip į podiumų gražuolę. Tų mano titulų nesureikšmina nei jis, nei aš", – sakė D. Leleivaitė.

Šaltinis: lrytas.lt