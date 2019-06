Ministerija siunčia signalą mokykloms

Kai sinoptikai prognozuoja kaitrą, mokyklos gali savo nuožiūra koreguoti ugdymo procesą, kad būtų užtikrintas vaikų saugumas ir higienos reikalavimus atitinkančios mokymosi sąlygos. Numatyta, kad mokyklos per didelius karščius gali trumpinti pamokas, nevesti tradicinių pamokų, vietoj jų organizuoti kitą edukacinę veiklą ar, kai temperatūra yra labai aukšta ir kelia pavojų mokinių sveikatai, atskirais atvejais galima rekomenduoti likti namuose, prieš tai informavus mokinio tėvus, panašiai kaip šalčių atveju. Tokius sprendimus gali priimti konkrečios mokyklos vadovas. Kaip organizuoti ugdymą karštu oru ateinančias dvi savaites ir ką būtų galima dėl to padaryti ateityje, tartasi Švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje per ministro Algirdo Monkevičiaus susitikimą su mokyklų vadovais, mokinių, tėvų atstovais.