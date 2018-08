Nepasiturintys gyventojai renovacijos išlaidų gali visai nepatirti

Svarbu – kreiptis

Kaip dėstė Aplinkos ministerijos Statybos ir teritorijų planavimo departamento Būsto skyriaus vedėjas Ramūnas Šveikauskas, valstybės parama yra teikiama tiems butų savininkams, kurie turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą. Pasak pašnekovo, teisę į paramą nustato savivaldybė, o tokią teisę nustačius renovuoto daugiabučio namo buto savininkas pretenduoja į visą valstybės paramą, įskaitant paskolos ir palūkanų apmokėjimą visu paskolos suteikimo laikotarpiu.

R. Šveikauskas paaiškino, jog tai yra pagrindinis skirtumas, nes kita valstybės parama, t. y. projektavimo, administravimo ir techninės priežiūros išlaidų dengimas, yra taikoma visiems atnaujinamų daugiabučių namų butų savininkams. Anot vedėjo, svarbu žinoti, jog teisė į paramą yra nustatoma 3 arba 6 mėnesiams. 6 mėnesiams teisė į paskolos ir palūkanų kompensavimą suteikiama senyvo amžiaus žmonėms, kai prognozuojama, kad jų finansinė padėtis nesikeis per šį laikotarpį. „Žmogui gavus pažymą ir pateikus ją projekto administratoriui arba tiesiogiai per savivaldybę bankui, per visą šį laikotarpį pats asmuo nebeturi pareigos mokėti įmokų, o visą administravimą atlieka savivaldybė, finansų įstaiga arba projekto administratorius", – sakė pašnekovas.

Kaip teigė R. Šveikauskas, gyventojas turi jausti pareigą baigiantis renovacijos paskolos ir palūkanų kompensavimo laikotarpiui vėl kreiptis į savivaldybę dėl pakartotinio teisės į paramą nustatymo. „Jeigu atsitinka taip, kad gyventojas praranda teisę į kompensaciją, nuo tokių aplinkybių atsiradimo dienos įmokas jis privalo mokėti savo lėšomis, – dėstė pašnekovas. – O pasikeitus situacijai ir vėl įgijus teisę į kompensaciją, žmogus vėl gali pretenduoti į atitinkamą valstybės paramą."

Ragina neabejoti

Kaip priminė Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) išmokų specialistė Jolanta Kraujalienė, dėl šios paramos užsiregistravus reikia kreiptis į Skyriaus 112 kabinetą arba pateikti prašymą internetu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

Specialistė sakė, jog kreiptis paramos galima tada, kai pastatas po renovacijos priduodamas ir iš UAB Utenos butų ūkis gaunami sąrašai, o teisę kreiptis dėl šios paramos turi būsto savininkas. Pasak J. Kraujalienės, priėmus prašymą pirmiausia yra vertinamas Utenos rajono gyventojo Registrų centre registruotas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, piniginės lėšos, o vėliau – pajamos. Taip pat buto savininkas neturi turėti skolų už komunalinius mokesčius. Įvertinus turimą turtą ir gaunamas pajamas bei atsižvelgus į tam tikras aplinkybes priimamas sprendimas dėl paramos (ne)skyrimo. Jei parama skiriama, savivaldybės buhalterija kiekvieną mėnesį apmoka bankui būstui atnaujinti skirtos paskolos ir palūkanų sumą.

Anot pašnekovės, atkreiptinas dėmesys, kad, jei daugiabučio gyventojai nepritarė namo renovacijai ir jei dėl kompensacijos besikreipiantis gyventojas balsavo prieš, jam būsto šildymo išlaidų kompensacija negali būti skiriama.

Beje, J. Kraujalienė informavo, kad pernai ir šiemet kol kas 89 uteniškių šeimos iš devyniolikos renovuotų daugiabučių pasinaudojo paskolos, paimtos daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo lengvata.

Skyriaus vedėja Inga Šakalienė ragino visus uteniškius dalyvauti renovacijos procese ir priminė, kad, jei gyventojas gauna nors vieną centą kompensacijos už šildymą, jam dengiama ir visa paskolos bei palūkanų suma, todėl abejoti ir baimintis dėl papildomų išlaidų nevertėtų. Be to, anot vedėjos, paprastai atnaujinus būstą šildymo kaina sumažėja tiek, kad mokėti už buto šildymą ir paskolą kartu sudėjus tenka ne daugiau nei prieš renovaciją buvo mokama vien už šildymą.

