5 būdai kaip sukurti vaikui įdomias ir turiningas atostogas

Tėvams ir seneliams turbūt viena iš dažniausiai pasitaikančių varginančių situacijų, kuomet vaikas eina iš paskos ir kartoja, jog neturi ką veikti. Taip nutinka per kiekvienas atostogas ir savaitgalius. Jeigu tinkamo pasiūlymo negauna, mažasis pasičiumpa mobilųjį telefoną ar planšetę ir tyliai dingsta suaugusiems iš akiračio. Kaip sudominti vaiką aktyvia veikla?

Suaugusiųjų karta puikiai prisimena tuos laikus, kuomet nebuvo didelio laisvalaikio priemonių pasirinkimo ir tekdavo susigalvoti užsiėmimų patiems, kad nereikėtų liūdėti ir nuobodžiauti. Dabar viskas kardinaliai pasikeitė, išskyrus tas pačias situacijas pavadinimu: „Mama, tėti – neturiu ką veikti“.

Šiltasis metų sezonas išvilioja didelius ir mažus į kiemus, gatves, kurortus ir sodybas, norisi mėgautis geru oru. Suaugęs gali tiesiog ramiai ilsėtis parke ant suolelio ar tingiai gulėti saulės atokaitoje, tačiau vaikai trykšta energija ir jiems reikia veiklos.

Sūpynės – laiko nenugalima atrakcija

Vienas iš laisvalaikio būdų – sūpynės. Tai turbūt vienas iš maloniausių vaikų užsiėmimų, kuris, beje, patinka ir suaugusiems. Kartais mamos nerimauja ar tai saugu mažamečiams, tačiau internetinės parduotuvės Kenditoys.com konsultantai pataria rinktis pagal amžių pritaikytas sūpynes ar sūpuokles. Pavyzdžiui, kūdikiams nuo 6 - 8 mėnesių sūpynės yra gaminamos su specialiomis šoninėmis apsaugomis, kurios suteikia atramą iš visų pusių, tačiau palikti vaiko be priežiūros visgi negalima.

Medinės sūpynės su šoninėmis atramomis yra pritaikytos naudojimui tiek lauke, tiek kambaryje. Išskyrus sūpynes su pagalvėlėmis, kurių medžiaga pritaikyta vidaus patalpų sąlygoms.

Natūralios medienos sūpynės be atramų yra rekomenduojamos vaikams nuo maždaug trejų metų. El. parduotuvės Kenditoys atstovai pataria kabinant sūpynę atsižvelgti į vaiko ūgį, kad jis pats galėtų lengvai atsisėsti ir nulipti.

Pasak medikų, sūpynės gerina vaikų koordinaciją, pusiausvyrą, aktyvina smegenų veiklą, ramina ir suteikia nepamainomą laisvės pojūtį.

Kokia vasara be maudynių?!

Antrasis laisvalaikio praleidimo būdas ir bene didžiausias vaikų džiaugsmas – maudynės gryname ore vasarą. Kadangi iki vandens telkinių dažnam tenka toli vykti ir sugaišti nemažai laiko, be to užterštumas yra dažnas reiškinys, todėl geriausia išeitis – baseinas.

Vanduo kiekvienam žmogui yra atgaivos ir sveikatos šaltinis. Mažyliai, pajutę maudynių teikiamą džiaugsmą bei naudą, nori išdykauti vandenyje kuo ilgiau ir suaugusiems tenka įkalbinėti išlipti iš baseino. Kenditoys.com konsultantai primena, jog šis smagus laisvalaikis turi vykti griežtoje tėvelių ar kitų suaugusių žmonių priežiūroje, taip pat kviečia suteikti dar daugiau linksmybių ir rinktis baseinus su nusileidimu ar visa žaidimų aikštele.

Kiekvienas žinome kaip svarbu yra imuniteto stiprinimas vandens procedūromis ir buvimu gryname ore. Jeigu tėveliai baiminasi, kad mažylio odelei gali pakenkti aktyvi saulė, kurios poveikis sustiprėja atsispindint nuo vandens paviršiaus, derėtų ne tik pasirūpinti specialiomis apsaugos priemonėmis, bet ir rinktis baseiną su stogeliu. Taip pat rekomenduojama rinktis baseiną pagal vaiko amžių, kad būtų saugu ir patogu prižiūrėti mažylį.

Ką veikti kelionės metu ar lietingą dieną?

Išmaniųjų technologijų amžiuje dažniausia laisvalaikio priemonė – žaidimai mobiliuoju telefonu ar planšete, tačiau vaikams yra rekomenduojami griežti apribojimai. Todėl Kenditoys internetinės parduotuvės atstovai pataria išmėginti naujovę – daugkartinio naudojimo piešimo knygeles su specialiomis kreidelėmis, kurios nedulka, netepa pirštų, lengvai nusivalo nuo įvairių paviršių, o piešiniai nuo knygelės lapų lengvai pašalinami drėgna servetėle.

Piešimas – vienas iš ugdomųjų laisvalaikio leidimo būdų, naudingas ne tik vaikučiams, bet ir jų tėveliams. Kūrybinė saviraiška lavina mąstymą ir gebėjimą išreikšti savo mintis bei pojūčius. Todėl patogi daugkartinio naudojimo piešimo knygelė neleis nuobodžiauti ir tuo pačiu įtrauks į spalvų bei fantazijos pasaulį.

Spalvinimas ir kūrybinė raiška yra viena iš terapijos priemonių, skatinančių susikaupimą ir emocinę harmoniją.

Žaidimų palapinė – privatus vaiko pasaulis

Nuo mažens kiekvienas žmogus turi poreikį pabūti vienas jaukioje, susikurtoje aplinkoje, kurioje galima likti su savimi ir susikoncentruoti į mėgiamą veiklą. Vaikams palapinė yra privati teritorija, į kurią be leidimo neturėtų įeiti nei tėvai, nei kiti asmenys. Čia mažylis panyra į savo fantazijų ir žaidimų pasaulį, kuriame galioja jo sukurtos taisyklės.

Daugumai suaugusiųjų palapinės asocijuojasi su gamta ir turizmu, tačiau skirtos vaikams – statomos kambaryje ir puikiai dera prie interjero. Žinoma, yra ir vaikiškų palapinių, kurios tinka naudoti tiek lauke, tiek kambaryje. Jos apsaugo nuo vėjo ir nestipraus lietaus.

Palapinė - pilis dar aktyviau skatina improvizacinę saviraišką ir leidžia tapti narsiais herojais ar ypatingomis princesėmis. Todėl tai kūrybiškas ir linksmas būdas praleisti laisvalaikį ne tik vasarą, bet ir niūriais šaltojo sezono vakarais.

Laisvalaikis ir fizinis aktyvumas – neišskiriami draugai

Turbūt pirmoji sporto ir laisvalaikio priemonė – triratukas ir dviratis. Kenditoys.com el.parduotuvės specialistai mažiesiems sportininkas nuo 36 mėnesių rekomenduoja stumiamus triratukus, minkštais pripučiamais ratais ir patogiais apsauginiais diržais bei stogeliu nuo kaitrių saulės spindulių ar šaltų lietaus lašų.

Nuo trejų metų vaikai jau gali išmėginti ir balansinių dviračių privalumus. Jie lavina koordinaciją ir pusiausvyrą bei ne vienerius metus išlaiko populiarumą mažųjų tarpe.

Todėl, kad paprasta naudotis ir nereikia minti. Balansinių dviračių pasirinkimas yra platus: mediniai, su klasikiniu metalo rėmu, su stabdžiais ir be jų. Derėtų atkreipti dėmesį į vaiko ūgį ir reguliuojamas sėdynės aukščio pozicijas. Įprastai stabdžiai nėra reikalingi, nes vaikas judėjimą valdo kojomis, tačiau jie suteikia papildomo patogumo bei saugumo.

Didžiausią komforto pojūtį suteikia patogi, minkšta sėdynė ir pripučiami ar specialios dangos ratai.

Apžvelgėme populiariausius laisvalaikio leidimo būdus, kurie skatina vaikų raidą, fizinį aktyvumą bei kūrybiškumą. Kenditoys.com kolektyvas akcentuoja, kad vaikui svarbu ne tik tikslinga savarankiška veikla, bet ir tėvų dėmesys, kuris yra nepamainomas bei užtikrina pilnavertį asmenybės brendimą.