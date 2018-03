Prasidėjo pajamų deklaravimas: yra naujovių

Deklaruoti pajamas ir turtą už 2017 metus gyventojams turėtų būti paprasčiau, nes tvarka ir deklaracijos forma, lyginant su praėjusiais metais, nesikeičia. Deklaravimo laikotarpiu visuose VMI padaliniuose galios taisyklė: konsultantai dirba tol, kol aptarnaujamas paskutinis mokesčių mokėtojas.

Pernai 318 tūkst. šalies gyventojų deklaravo 128,5 mln. Eur mokėtino GPM. VMI, 731 tūkst. gyventojų grąžino 95,5 mln. eurų gyventojų pajamų mokesčio permokos. Pernai daugiau nei 534 tūkst. gyventojų paramai skyrė per 17 mln. Eur., iš jų 0,9 mln. Eur politinėms partijoms.

Panevėžio apskrityje pernai 26 tūkst. gyventojų deklaravo turintys į biudžetą sumokėti 5,7 mln. eurų., o 56 tūkstančiams gyventojų VMI grąžino 6,7 mln. eurų permokos. Pernai Panevėžio apskrityje įvairiems paramos gavėjams 37,2 tūkst. gyventojų paramai paskyrė per 897 tūkst. eurų. Partijoms paskirta 41 tūkst. eurų.

Utenos apskrityje pernai 13 tūkst. gyventojų deklaravo turintys į biudžetą sumokėti beveik 2 mln. eurų., o 33 tūkstančiams gyventojų VMI grąžino 3,9 mln. eurų permokos. Pernai Utenos apskrityje įvairiems paramos gavėjams per 21 tūkst. gyventojų paskyrė per 492 tūkst. eurų. Partijoms paskirta per 27 tūkst. eurų.

„Apskaičiuojant bei deklaruojant 2017 metų pajamas ir turtą yra keletas naujovių, tačiau jos aktualios tik labai nedidelei daliai mokesčių mokėtojų, todėl dauguma tų gyventojų, kurie anksčiau pildant deklaracijas dar konsultavosi su VMI specialistais, šiemet lengvai turėtų tą padaryti savarankiškai", – teigė Panevėžio apskrities VMI Mokestinių prievolių departamento direktorius Darius Kučinskas pastebėdamas, kad gyventojų, kurie deklaruodami pajamas kreipiasi pagalbos į VMI darbuotojus, gretos kiekvienais metais mažėja.

Panevėžio AVMI primena, jog pajamų deklaracijas kaip ir kasmet privalo pateikti gyventojai, kurie pernai vykdė individualią veiklą, ar gavo pajamų, nuo kurių būtina sumokėti mokesčius, individualių įmonių, ūkinių bendrijų, mažųjų bendrijų savininkai, ar gyventojai, kuriems, buvo pritaikytas per didelis neapmokestinamasis pajamų dydis ir dėl to privalu sumokėti dalį gyventojų pajamų mokesčio arba susigrąžinti šį mokestį. VMI skaičiavimu, dėl NPD taikymo šiais metais turi deklaruoti apie 253 tūkst. Lietuvos gyventojų. Lengvatomis gali pasinaudoti asmenys, kurie praėjusiais metais mokėjo įmokas už iki 2008 m. gruodžio 31 dienos paimtą būsto kreditą, už sumokėtas gyvybės draudimo įmokas, III pakopos pensijų fondų įmokas ar pirmas studijas aukštojoje mokykloje.

Naujovė. Šiais metais gyventojai apsidraudę gyvybės draudimu ar papildomai kaupiantys III pakopos pensijų fonduose 15 proc. gyventojų pajamų mokesčio galės susigrąžinti nuo bendros gyvybės draudimo įmokų ir/ar įmokų į pensijų fondus išlaidų sumos, neviršijančios 2 tūkst. eurų, o dėl tokių įmokų sumokėjimo grąžintina pajamų mokesčio permokos suma bus ne didesnė kaip 300 eurų.

Svarbu, kad mokesčių mokėtojai, kurie deklaruoja mokėtiną gyventojų pajamų mokestį, jį ir sumokėtų iki gegužės 2 dienos, nepaisant to, koks pateiktos deklaracijos statusas. Pasinaudojusiems gyventojų pajamų mokesčio lengvata, permoką VMI grąžins iki liepos 31 d.

Naujovė. Pasipildė turtą ir pajamas deklaruoti privalančių gyventojų sąrašas. Prievolė deklaruoti 2017 m. gruodžio 31 d. turėtą turtą ir 2017 m. gautas pajamas atsirado visų biudžetinių įstaigų ir jų padalinių vadovams, jų pavaduotojams ir jų šeimų nariams, taip pat viešųjų įstaigų ir akcinių bendrovių, kurių steigėja ar dalininkė yra valstybė ar savivaldybė, vadovų pavaduotojams ir jų šeimų nariams. PVM mokėtojais neįregistruoti (neprivalantys registruotis) ūkininkai ir jų partneriai, pageidaujantys, kad valstybinio socialinio draudimo įmokos jiems būtų apskaičiuojamos įvertinus 2017 m. pajamas bei išlaidas, ir/arba kandidatuojantys į valstybės politikus, šiais metais turi deklaruoti visas iš žemės ūkio veiklos gautas pajamas bei su šia veikla susijusias išlaidas, nesvarbu, kokia suma ir iš kokio šaltinio (gyventojų ar juridinių asmenų) buvo gauta.

VMI pažymi, jog šiuo metu vyksta gyventojų duomenų perkėlimo į „e.VMI" procesas, todėl norintys pateikti deklaraciją savo išmaniajame telefone neturėtų labai skubėti, tą jie padaryti galės artimiausiu metu, kai tik bus baigtas informacijos atnaujinimas. Praėjusiais metais per „e.VMI" pajamas deklaravo beveik 3,5 tūkst. gyventojų.

Panevėžio AVMI inf.