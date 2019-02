Permainos iš vėžių neišmušė

Praėjusią savaitę komandoje įvyko kardinalūs pasikeitimai – iš vyriausiojo trenerio pareigų buvo atleistas Zvezdanas Miloševičius, o ekipos vairą perėmė serbo asistentu dirbęs „Utenio" futbolo akademijos vyriausiasis treneris ukrainietis Olehas Boičišinas.

Utenos komandos gynėjo Rudinilsono Silvos teigimu, permainos komandos iš vėžių neišmušė.

„Zvezdanas buvo geras treneris ir malonus žmogus, tačiau dabar turime dirbti toliau ir nežiūrėti į tai, kas buvo", – teigė 22-ejų metų Bisau Gvinėjos rinktinės futbolininkas.

Pasak R. Silvos, kol kas treniruočių procesas iš esmės nepakito, nes O. Boiščinas visą laiką iki tol dirbo komandoje. „Didelėms permainoms laiko nėra, reikia rinkti taškus čempionate. Dirbame ta pačia kryptimi, bandome kontroliuoti kamuolį, būti agresyvūs, gerinti techniką", – pasakojo „Utenio" gynėjas, turinti Portugalijos ir Bisau Gvinėjos pilietybes.

Uteniškiai jau išbandė jėgas su visomis A lygos komandomis, o R. Silva tiki, kad „Utenis" su jomis rungtyniauti gali ir geriau.

„Buvo tikrai neblogų rungtynių, bet po kelių klaidų žaidimas sugriūdavo. Čempionato lygis yra pakankamai aukštas, todėl mums reikia dar daugiau dirbti, kad galėtume ne po vieną kartą per sezoną nugalėti lyderius", – kalbėjo afrikietis.

Uteniškiai į laikinąją sostinę vyksta tik trijų taškų. R. Silva šių rungtynių iš kitų neišskiria, nes, pasak jo, kiekvienas mačas yra pats svarbiausias.

„Utenis", per 8 A lygos turus surinkęs 8 taškus, žengia penktas, o „Kauno Žalgiris" su dviem taškais yra paskutinis, aštuntas.

Du sezonus – iki 2016 m. vasaros – R. Silva atstovavo Gdansko „Lechia" ekipai, su kuria rungtyniavo Lenkijos „Ekstraklasoje". Pasak pašnekovo, Lenkijoje futbolo lygis buvo šiek tiek aukštesnis.

„Taip, ten futbolas yra šiek tiek labiau pažengęs vien dėl savo tradicijų. Lenkai turi didelius stadionus, o komandos – daug sirgalių. Bet tas atotrūkis nėra toks didelis, kaip kartais atrodo" , – įsitikinęs R. Silva, per karjerą dar žaidęs Portugalijos ir Olandijos klubuose.

Utenos „Utenio" inf.