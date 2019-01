Utenos kultūros centro dailės galerijoje atidaryta išskirtinė paroda

Šios ekspozicijos užuomazgos ir pradžia – trejų metų senumo įvykiai. 2015 m. gegužės 22–birželio 13 dienomis Vilniaus dailės galerijoje „Arka“ vyko tarptautinio projekto „Vanduo po ti1tu/Water under the bridge" tapybos paroda, kurioje buvo pristatomi menininkų Isidore Krapo (tikroji pavardė Hubert Becheau) iš Bordo (Prancūzija) bet lietuvių menininkių Editos Dalios Rakauskaitės ir Lilijos Puipienės darbai. Šis tarptautinis projektas yra tęstinis bei kaskart įtraukiantis naujų dalyvių (parodos metu poetas, vertėjas iš prancūzų kalbos Dainius Gintalas publikavo straipsnį „Trise ant elegantiško tilto" savaitraštyje „Literatūra ir menas").

Pats tilto įvaizdis, laiko ir istorijos tėkmėje tapęs banaliu ir daug, ir nieko nereiškiančiu elementu, menininkams tampa sąlygiška, simboline susitikimo vieta. 2017-2018 metais išinicijuojamas tęstinis projektas „Susitikimas ant tilto/ Rendez-vous sur ie pont", kurio metu 2017 m. buvo surengta tapybos paroda Bordo, Prancūzijoje, bei suplanuotos aštuonios parodos Lietuvoje 2018 m.

2017 m. rugsėjo 12–27 dienomis vyko tęstinio tarptautinio projekto „Vanduo po tiltu/ Water under the bridge" tapybos paroda Bordo, kurioje, be Vilniuje 2015 m. jau eksponuotų I. Krapo, E. Rakauskaitės bei L. Puipienės kūrinių, buvo pristatomi ir vieno žymiausių šiuolaikinių Lietuvos dailininkų Arvydo Šaltenio darbai. Lietuvių menininkų kūrybą ir savo poeziją pristatė poetas vertėjas Dainius Gintalas.

Utena – viena iš aštuonių šio projekto lietuviškosios dalies stočių. Be Utenos, ši paroda bus eksponuojama Anykščiuose, Rokiškyje, Obeliuose, Vilkaviškyje, Zarasuose, Dusetose ir kitur, įtraukiant įvairias biudžetines ir nevyriausybines institucijas kaip partnerius. Baigiamoji paroda planuojama Vilniuje, galerijoje „Akademija".

Organizuojant parodas Lietuvoje, išplėstas tiek menininkų iš Lietuvos, tiek ir iš Prancūzijos ratas – parodose savo kūrinius, be I. Krapo, eksponuoja žinomi prancūzų dailininkai Christophe Massé bei Franck Garcia. Lietuvių gretas papildė R. Balinskas, o skirtinguose šalies miestuose ekspoziciją papildo vieno šios vietovės lietuvių tapytojo darbas. Utenoje ši garbė teko tapytojai Jūratei Mitalienei, dalyvavusiai ekspozicijos pristatyme Utenos KC Dailės galerijoje kartu su Arvydu Šalteniu, radusiu laiko darbo savaitės viduryje atvykti į gimtąją Uteną.

Adolfo Sinkevičiaus nuotr.