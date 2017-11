AB „Utenos trikotažas“ įmonių grupės eksportas augo beveik 10 procentų

„Įmonių grupei didinti eksporto apimtis leidžia nuosekliai įgyvendinama „Organically Innovative" verslo strategija, t. y., daugiausiai dėmesio ir toliau skiriame gamybos procesų draugiškumui aplinkai ir aukščiausiai produktų kokybei. Auginti klientų portfelį visuose tiksliniuose regionuose leidžia mūsų kuriamos naujos medžiagos ir inovatyvios gamybos pasiūla. Reikšmingiausias eksporto šuolis šiais metais juntamas Skandinavijos regione, kur pavyko pasiekti net 21,4 proc. pardavimų augimą lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2016 m.", – sakė „Utenos trikotažo" generalinis direktorius Algirdas Šabūnas.

Bendrovė „Utenos trikotažas" per devynis šių metų mėnesius pardavė produkcijos ir suteikė paslaugų už 16 mln. eurų. Prekybos apimtys, lyginant su 2016 m. atitinkamu laikotarpiu, padidėjo 1,6 mln. eurų arba 11,1 procento. Nuosavų prekinių ženklų UTENOS ir ABOUT pardavimai per devynis šių metų mėnesius augo 24,3 proc., lyginant su laikotarpiu prieš metus, ir sudarė 2,6 mln. eurų. Funkcinių techninių drabužių pardavimai bendrovėje „Šatrija" per devynis šių metų mėnesius augo 9,2 proc. ir pasiekė 2,4 mln. eurų.

Atskirai vertinant tik trečiojo 2017 m. ketvirčio pardavimų rezultatus „Utenos trikotažo" įmonių grupei didžiausią poveikį turėjo nesklandumai tiekimo grandyje, kurie vertė peržiūrėti ir užsakymų terminus. Pasak A. Šabūno, užsakymų, kurių vertė siekia 1 mln. eurų, perkėlimas į 2017 m. spalio mėn. reikšmingai prisidės prie įmonių grupės ketvirtojo ketvirčio rezultatų.

Per tris šių metų ketvirčius bendrovė „Utenos trikotažas" uždirbo 1,26 mln. eurų ikimokestinio pelno – prieš metus bendrovės ikimokestinis pelnas siekė 391 tūkst. eurų. „Utenos trikotažo" įmonių grupė per devynis šių metų mėnesius uždirbo 362 tūkst. eurų pelno prieš mokesčius, kai atitinkamu laikotarpiu prieš metus pelnas siekė 827 tūkst. eurų. Šiais metais „Utenos trikotažo" įmonių grupės EBITDA siekė 1,2 mln. eurų, t. y. 25 proc. mažiau nei tuo pačiu laikotarpiu 2016 metais.

„Žemesnį nei planuota pelningumą tiek antrą, tiek trečią šių metų ketvirtį lėmė tai, kad dalis žaliavų kainų augimo nebuvo perkelta į gaminių kainą. Nepaisant ankstesnių žaliavų kainų svyravimo, kurių augimas jau sustojo ir net mažėja, rinka prisitaikė prie pokyčių. Mes taip pat optimistiškai kuriame ateities planus, didelį dėmesį ir toliau skirsime technologijoms bei paslaugoms modernizuoti. Šiemet įmonė mini ne tik garbingą 50 metų veiklos sukaktį, tačiau ir 20 metų sukaktį, kai įmonės akcijos kotiruojamos „Nasdaq" vertybinių popierių biržoje. Ilgametė patirtis, gaminamos produkcijos kokybė, įmonės socialinė atsakomybė ir inovatyvi gamyba leidžia patenkinti reikliausių klientų poreikius", – teigė A. Šabūnas.

„Utenos trikotažas" yra didžiausia ir viena moderniausių trikotažo produkcijos gamybos įmonių Vidurio ir Rytų Europoje, 2017 m. mininti veiklos 50 metų jubiliejų. „Utenos trikotažo" įmonių grupė, kuriai taip pat priklauso bendrovės „Šatrija", „Gotija" ir „Mrija" (Ukraina), yra SBA koncerno dalis. Bendrovė „Utenos trikotažas" šiuo metu valdo „Utenos" ir „About" mažmeninės prekybos prekių ženklus. Nuo 2017 m. „Utenos trikotažas" pirmoji iš Lietuvos įmonių prisijungė prie „Greenpeace" projekto „Detox", kuriuo iki 2020 m. įsipareigoja savo gamybos grandyse eliminuoti žaliavas, galinčias turėti neigiamą poveikį žmogui ar aplinkai.

Strateginės komunikacijos bendrovės „OMConsulting" projektų vadovė Milda GAULIENĖ