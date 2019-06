Utenio stadione varžybos prašvilpė su vėjeliu

Moterų trišuolio rungtyje Diana Zagainova vėl įveikė 14 metrų ribą: sportininkė nušoko 14,04 m bei iškovojo svarbius Tokijo olimpinių žaidynių atrankos taškus. Tuo tarpu iki pasaulio čempionato normatyvo mūsiškei pritrūko vos 16 centimetrų.

„Esu labai patenkinta, labiausiai džiaugiuosi dėl stabilumo. Šiandien sąlygos buvo įdomios, šis stadionas kaip ir praėjusiais metais, taip ir šiemet, vertė kovoti su vėju. Palyginus su tokiomis sąlygomis, tai yra neblogas rezultatas, – startu džiaugėsi D. Zagainova. – Vėjas jautėsi per kiekvieną bandymą, per bandomuosius šuolius jis buvo šoninis, o varžybose – dažniausiai priešinis".

Beje, sportininkei netrukus teko apsilankyti Santaros klinikų priimamajame – prieš dvi dienas jai įkando vabzdys ir tai sukėlė alerginę reakciją.

„Įvyko toks netikėtumas, kad įkando vabzdys, nors nebuvau išvažiavusi į užmiestį, visą laiką buvau mieste. Pajutau didelį skausmą ties blauzda, bet gerai, kad laiku sureagavau ir viskas laiku susitvarkė. Galėjau šokinėti pilna jėga ir stengiausi apie tai negalvoti", – pasakojo D. Zagainova.

Dvi pergales LLAF taurės varžybose iškovojo bėgikė Modesta Morauskaitė. Ispanijoje besitreniruojanti lietuvė pirmą varžybų dieną laimėjo 400 m rungtį (53,43 sek.), o antrą – 400 m barjerinį bėgimą (59,34 sek.).

„Pirmos vietos visada yra džiugu, bet pasirodymus vertinčiau tik patenkinamai, nes tikslai buvo šiek tiek aukštesni. Tai yra tik sezono pradžia ir manau, kad sezonui įsibėgėjus man pavyks pasiekti tam tikrus užsibrėžtus tikslus", – sakė M. Morauskaitė.

Barjerinėje rungtyje bėgikė pradėjo specializuotis tik šiais metais. Tokį jos sprendimą lėmė noras padėti Valensijos „Esport" ekipai.

„Netekome savo 400 metrų barjerininkės, ji nebegalėjo atstovauti mūsų klubui, tad pasisiūliau atstovauti šioje distancijoje ir jau nuo rudens pradėjau mokytis technikos. Grįžusi po traumos, tik nuo balandžio, turėjau galimybę pradėti rimčiau treniruotis bėgti su barjerais, – teigė M. Morauskaitė. – Barjerinį bėgimą vertinčiau dviprasmiškai, nes tai tikrai įdomiau nei 400 m, reikia daugiau galvoti bėgimo metu, bet kol kas yra be galo daug kur tobulėti. Tai buvo tik trečiasis startas, technikos klaidų yra be galo daug".

Tolimiausią istorijoje kūjo metimą tarp Lietuvos lengvaatlečių varžybose mūsų šalyje užfiksavo Aistė Žiginskaitė. Įrankį ji numetė 54,38 m bei ketvirtą kartą tapo LLAF taurės varžybų nugalėtoja.

„Jau treniruotėse kūjis nemažai krito, treneris matė, kad tikrai galiu mesti toli ir buvo planuose būtent šiandien pagerinti Lietuvos rekordą, – sakė A. Žiginskaitė. – Norėčiau mesti dar toliau – 56-57 metrus. Taip pat tikiuosi šiemet sudalyvauti su rinktine Europos komandiniame čempionate".

Beje, šiemet varžybose JAV Lietuvos rekordą viršijantį rezultatą užfiksavo Agnė Lukoševičiūtė – 55,20 m. A. Žiginskaitė netikėtai atsiradusia konkurente tik džiaugiasi, kadangi tai motyvuoja tobulėti.

„Iš tikrųjų labai motyvuoja, nes pas mus Lietuvoje nėra aukšti kūjo metimo rezultatai. Labai smagu, kad yra varžovių, su kuriomis mėtome panašiai", – šyptelėjo A. Žiginskaitė.

LLAF sporto klubų čempionate tradiciškai triumfavo Vilniaus „Cosma" (20 919 taškų), aplenkusi „Kauno maratono klubą" (18 983 tšk.) bei „Cosma" antrą komandą (18 866 tšk.).

Beveik 4000 eurų prizinį fondą pasidalino geriausi klubai ir aukščiausius rezultatus LLAF taurės varžybose užfiksavę sportininkai – olimpinį normatyvą įvykdęs Andrius Gudžius, šuolininkė į aukštį Airinė Palšytė bei D. Zagainova.

Moterų grupėje rutulio stūmimo rungtyje rungėsi varžėsi ir uteniškės sportininkės Ieva Zarankaitė ir Marija Šyvytė.

Robertas TRAKYS, Lietuvos lengvosios atletikos federacija