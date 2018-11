V. Čepukaitis – naudingiausias LKL savaitės žaidėjas

Centras surinko dvigubą dublį, o tai padėjo „Juventus" komandai per pratęsimą 86:77 įveikti Alytaus „Dzūkijos" krepšininkus.

Per beveik 31 sužaistą minutę V. Čepukaitis surinko 13 taškų ir atkovojo 11 kamuolių. Be to, aukštaūgis išprovokavo 7 varžovų pražangas, perėmė 3 kamuolius ir atliko 4 rezultatyvius perdavimus. Tokie rodikliai garantavo 30 naudingumo balų.

Šį sezoną V. Čepukaitis renka po 17,2 naudingumo balo ir tai yra geriausias jo karjeros rodiklis žaidžiant 11-tą sezoną LKL. Aukštaūgis yra ketvirtas naudingiausias šio sezono krepšininkas.

Kartu su V. Čepukaičiu į savaitės naudingiausiųjų penketuką pateko Martynas Gecevičius ir Kšištofas Lavrinovičius (abu – Prienų „Skycop"), Yannickas Franke'as (Pasvalio „Pieno žvaigždės") bei Jerai Grantas (Klaipėdos „Neptūnas").

Tik neseniai Pasvalio komandą papildęs legionerius Y. Franke'as 88:93 pralaimėtame mače su Prienų „Skycop" įmetė 24 taškus, atkovojo 10 kamuolių ir išprovokavo 8 oponentų pražangas, surinkdamas net 31 naudingumo balą.

Tiesa, naudingiausiu savaitės krepšininku tapti jam neleido komandos patirtas pralaimėjimas.

Gynėjų grandį penketuke su Pasvalio komandos legionieriumi sudaro tos dienos jo oponentas – Prienų ekipai atstovaujantis M. Gecevičius.

Jis pelnė 19 taškų ir atkovojo 9 kamuolius. Tokie rodikliai garantavo snaiperiui 26 naudingumo balus.

„Juventus" inf.