„Laisvės piknikas“ Utenoje suburs diskusijai apie ekonomiką

„Jau nebeįsivaizduojame savo vasaros be „Laisvės pikniko", kurį šiais metais rengiame penktą kartą, – sakė „Laisvės TV" įkūrėjas Andrius Tapinas. – Dar pavasarį supratome, jog esant pasaulinei pandemijai keliasdešimt tūkstančių žmonių į vieną vietą suburti nenorime ir negalime, tad teko ieškoti išeičių. Jas atradome net keturias, skirtinguose Lietuvos kraštuose. Šiek tiek sumažinome festivalių programą, ribosime dalyvių skaičių – kiekvienas prieš renginį turės įsigyti nemokamą kvietimą. Tačiau bendra renginių atmosfera išliks tokia pat gera – kaip ir kasmet, kartu susirinksime deklaruoti savo laisvės."

Kaip ir kiekvienais metais, viena iš svarbiausių „Laisvės piknikų" dalių bus nevyriausybinių organizacijų pasirodymai. Šiemet skirtinguose miestuose susiburs ne tik to regiono, bet ir didžiosios mūsų šalies nevyriausybinės organizacijos. Jos jau ruošia išskirtinius prisistatymus, įvairiausius muzikinius pasirodymus, edukacines veiklas, dirbtuves, žaidimus bei viktorinas.

Kiekvienas „Laisvės piknikas" festivalio dalyvius kvies į diskusiją „Postkoroninė Lietuva", kuri bus išskirstyta į keturias dalis. Tauragėje visas dėmesys bus skirtas švietimui, Marijampolėje – kultūrai, Utenoje – ekonomikai, o Alytuje diskusijos dalyviai apibendrins pandemijos paliestą šalies gyvenimą. Į „Laisvės piknikus" atvykti planuoja garsūs mūsų šalies mokslo, verslo, ekonomikos specialistai, žurnalistai bei pramogų pasaulio atstovai.

Kiekviename mieste vyks specialūs intelektualios satyros šou „Laikykitės Ten" filmavimai, kuriuose, be nacionalinių aktualijų, specialus dėmesys bus skirtas ir to miesto savivaldoms bei įsimintiniausiems, tačiau nebūtinai pasididžiavimo vertiems jų nuveiktiems darbams. Visuose keturiuose miestuose savo pasirodymus surengs aktorė ir dainininkė Petunija, o festivalius triukšmingai užbaigs Lietuvos (širdyse – ir visos Europos) Eurovizijos nugalėtojai „The Roop".

