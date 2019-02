Tekstų vertimas: kaip išsirinkti gerą vertėją

Tokių paieškų įgūdžių turintys specialistai pataria, kaip pasirinkti vertėją, kad Jūsų tekstų vertimai būtų nepriekaištingi:

Pasidomėkite vertimų biuro specializacija. Pasidomėkite ar pasirinktas biuras bendradarbiauja su Jums reikalingos srities specialistais. Kartais neužtenka vien idealiai mokėti kalbą. Reikalingos ir specialios žinios konkrečioje situacijoje.

Patikrinkite ar laikomasi konfidencialumo. Privalote būti tikri, jog Jūsų perduoti dokumentai ar informacija niekur neišeis už biuro sienų ribų. Konfidencialumo sutarties pasirašymas būtų puiki galimybė užsitikrinti savo saugumą. Be to, tai rodo, jog paslaugos tiekėjui išties rūpi kliento gerovė.

Klauskite apie užsakymo atlikimo terminus. Iš tiesų vertimo atlikimo terminas neturėtų būti svarbiausias dalykas. Svarbiausia, kad to termino būtų laikomasi. Tikri profesionalai darbo tvarkaraštį suderina dar darbų vykdymo pradžioje.

Pasidomėkite papildomomis paslaugomis. Negalite žinoti kokios darbo specifikos Jums prireiks sekantį kartą. Todėl naujo vertimo biuro paieškos atims daug laiko ir lėšų. Šiuolaikiniai vertimo biurai dažnai siūlo gana platų savo paslaugų spektrą. Tai gali būti ne tik vertimai žodžiu ir raštu, bet ir telefonu. Taip pat tampa vis populiariau el. susirašinėjimų vertimai. Vis dažniau pageidaujama tinklapio optimizavimo (SEO), maketavimo (DTP) ir su tuo susijusios informacijos vertimo paslaugų.

Sužinokite kokius išteklius naudoja vertimų biuras. Naudojama programinė įranga padeda sutaupyti laiko ir pinigų, sumažina klaidų ir neatitikimų tekste riziką. Tačiau nepamirškite, jog darbo procese vis tik svarbiausiais išlieka žmogiškasis faktorius, komunikacija ir vertėjo kompetencija.

Pasiteiraukite apie turimus sertifikatus. Nors sertifikatas nesuteikia garantijos, jog vertimų tekstai bus šimtaprocentinės kokybės, tačiau iš sertifikuoto vertimų paslaugų tiekėjo galite reikalauti geresnio vertimo ir lokalizavimo. Be to, ženkliai sumažėja įvairių nesklandumų rizika.

Be abejonės, kiekvienas klientas turi savo specifinių reikalavimų, kuriuos įvykdžius galima tikėtis, jos tekstų vertimas bus nepriekaištingas. Labai svarbu, jog be visų minėtų aspektų, vertėjui prioritetu išliktų glaudi komunikacija su klientu. Tuomet neliks neišspręstų klausimų ir nepateisintų lūkesčių.