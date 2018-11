Vyrų vokalinė grupė „Quorum“ skrieja dainų karuselėje

Dainininkai sako, jog profesionali muzika turi būti prieinama ne tik suaugusiems, bet ir vaikams. Nuo mažų dienų klausantiems geros, kokybiškos, profesionaliai atliekamos muzikos susiformuoja teisingas muzikinis skonis. Draugų ir pažįstamų vaikai mielai klausosi „Quorum" atliekamų dainų, moka jas atmintinai, dainuoja kartu klausydamiesi įrašų. Todėl vyrai nusprendė padainuoti būtent vaikams sukurtas dainas. Kol kas grupės diskografijoje įrašytas tik vienas CD, tad šis projektas suteiks galimybę įrašyti ir išleisti dar vieną kompaktinę plokštelę. Jos galės klausytis ir maži, ir dideli, nes daugelis skambėsiančių dainų bus tikrai girdėtos ne tik vaikams, bet ir tėvams bei seneliams.

Siekdamas sukurti ypatingą nuotaiką, „Quorum" pasirinko vieno žymiausių lietuvių poetų, didžio patrioto, aktyvaus sąjūdžio dalyvio, Nacionalinės kultūros ir meno premijos laureato, Gedimino ordino kavalieriaus Sigito Gedos eiles. Vyrams norėjosi, jog dainos vaikams būtų vertingos ir muzikine, ir poetine prasme. Šio poeto eilėmis sukurta daugybė gražių dainų. Prie pasirinkimo prisidėjo dar ir tai, kad 2018 metais minimos 85-osios poeto S. Gedos gimimo metinės. Negana to, tais pačiais metais sukanka lygiai 10 metų po jo mirties. Tad šį projektą vyrai skiria S. Gedai atminti. Jo eilėse slepiasi daug būtų ir nebūtų dalykų, jos kupinos stebuklų, išsigalvojimų, nuskraidinančių į svajonių pasaulį. S. Geda vienas pirmųjų vaiko pasaulį sulygino su suaugusiųjų pasauliu. Skaitant jo vaikams skirtas eiles, suaugusieji gali pasijusti vaikais, o vaikai – suaugusiais. S. Geda sakydavo, jog kurdamas eiles girdi muziką. Ne veltui daugelis lietuvių kompozitorių rinkosi šio poeto eiles vaikiškoms dainoms, kurios kartais atrodo visai ne vaikiškos. „Quorum" pasirinko kai kurias šiek tiek pamirštas, kitas ir dabar populiarias dainas ir žada padainuoti jas taip, kaip dar niekas niekada nedainavo. A cappella muzikos žanras yra vienas artimiausių žmogaus prigimčiai. Pats visiems žinomiausias tokio žanro atlikėjas yra choras. Chore vaikai dainuoja nuo mažų dienų, to mokoma vaikų darželiuose ir mokyklose. Patys mažiausieji jau žino, jog žmogaus balsas gali ne tik kalbėti, bet ir dainuoti. Kryptingai ir taisyklingai lavinamas, jis tiesiog daro stebuklus. Chore gali dainuoti visi. O štai kvorumas chore yra mažiausias dainuojančių žmonių skaičius, kurio užtenka, kad dainuojama muzika gerai skambėtų. Šiuo atveju „Quorum" grupės kvorumas yra šeši žmonės.

Vienas iš jų dainuoja labai aukštu balsu. Nematant galima pagalvoti, jog tai moteriškas balsas, tačiau taip nėra ir jis vadinasi kontratenoras. Kiti du dainininkai dainuoja gana aukštais, bet jau vyriškais balsais – tai tenorai. Baritonas dainuoja viduriniame registre, dažnai jam atitenka gitaros ar kokio kito instrumento partija. Žemiausias balsas yra bosas, jis visos muzikos pagrindas. Žinoma – mušamieji instrumentai, suteikiantys muzikai ritmą, taip pat atliekami balsu. Tai vadinama vokaline perkusija (angl. – beatbox).

Ansamblio įkūrėjas Vitalijus Neugasimovas dėl pašlijusios sveikatos ir kitų asmeninių priežasčių atsidėjo kūrybiniam bei pedagoginiam darbui, tad grupei teko atsinaujinti ir susicementuoti. Grupė pasipildė nauju nariu – kontratenoru Laimonu Bendaravičium. Tenoras Andrius Bartkus jau ir anksčiau yra kelis kartus dainavęs su „Quorum". Nuo šio rugsėjo mėnesio jis studijuoja klasikinį dainavimą Norvegijos aukštojoje muzikos mokykloje. Nepaisant to, Andrius pasistengė suderinti studijas su naujo projekto koncertais ir atskristi į koncertus iš Oslo. Dėl to koncertų grafiką teko sudėlioti kaip įmanoma optimaliau. Likusieji nariai senbuviai tenoras Marius Turlajus, baritonas Gintautas Skliutas, bosas Romanas Savickas ir vokalo perkusininkas (beatbox'eris) Šarūnas Navickas. Visi šeši dainininkai privalo dainuoti itin tiksliai ir preciziškai, o puiki muzikinė klausa ir intonacija yra būtini, norint profesionaliai atlikti muzikinius kūrinius. Skambantys žmonių balsai ne tik užburia savo grožiu, spalvų įvairove – žavi ir tai, kad daugiau neskamba joks muzikos instrumentas, tačiau atrodo, jog girdisi įvairūs instrumentai ir skamba įdomi, užburianti ir įtraukianti instrumentinė muzika. „Quorum" vyrai šiek tiek prisibijo vaikams skirtuose koncertuose neišvengiamo klegesio, nes bus gerokai sudėtingiau girdėti vienam kitą ir derėti tarpusavyje. „Dainuoti be instrumentinio pritarimo ir nenusidainuoti net ir profesionalams yra gana sudėtinga", – dalijosi patirtimi „Quorum" vyrai. Galima būtų sakyti, jog jie nedainuoja, o groja savo balsais.

Visada linksmi ir nuotaikingi atlikėjai koncertuose lauks ne tik besišypsančių smalsių vaikų, bet ir amžinai skubančių suaugusių, kad jie nors trumpam galėtų pasijusti vaikais. Kadangi dainos pagal S. Gedos eiles buvo kuriamos įvairių kompozitorių ir atlikėjų, jos yra žinomos ir jaunesniems, ir vyresniems. Vaikus į koncertus atlydėję tėvai ar seneliai, išgirdę „Quorum" atliekamas dainas, prisimins vaikystę ar jaunystę. Skambės grupės „Vairas" „Riešutų žydėjimas", Vytauto Kernagio „Vaikai po lelijom", Arvydo Vilčinsko „Kas kur yra", Laimio Vilkončiaus „Senos mašinėlės", Neringos Čereškevičienės „Baltoji varnelė", „Televizorius", Vadimo Kamrazerio „Du maži balti pingvinai", Algirdo Klovos „Motulės daina". Visos dainos jaudinančiai gražios, melodingos, šviesios ir lyriškos, linksmos ir ritmiškos. „Quorum" tikslas – savo atlikimu pasiekti visų klausytojų širdis ir uždegti meilę muzikai, pastūmėti klausyti, o galbūt ir patiems prisiliesti prie rimtos klasikinės vokalinės muzikos. Vyrų vokalinė grupė „Quorum" su šio įkvepiančio projekto koncertais aplankys Vilniaus, Kauno, Jonavos, Marijampolės, Šiaulių, Mažeikių ir Alytaus miestų koncertų sales, o lapkričio 11 d. 12 val. „Dainų karuselė" sūpuosis Utenos kultūros centre.

Organizatorių inf.