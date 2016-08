Greičio pedalą spustelėjusiems vairuotojams – policininkų dėmesys

Akcija bus vykdoma kiekviename šalies rajone, bus sustiprinta visų transporto priemonių važiavimo greičio kontrolė. „Į tai turėtų atsižvelgti visi vairuotojai, mat vykdant šią akciją policijos dėmesys į greičio viršijimą bus didžiulis. Mūsų rajone pasitaiko atvejų, kai greitis gerokai viršijamas, tačiau tokių pavyzdžių nėra daug, statistiškai greičio viršijimo augimo taip pat nėra. Tačiau yra viena blogybė: vairuotojai, pamatę policijos ekipažą, šviesomis mirksi vieni kitiems bei perspėja susimažinti greitį", – apgailestavo R. A. Skrebiškis, vairuotojus ragindamas nepamiršti, kad rugsėjo pradžioje jaunimas sugrįžta į miestus, tad kelyje reikia elgtis labai atsakingai, neviršyti leistino greičio.

„Keliuose padaugėja transporto priemonių, pėsčiųjų, tad vairuotojai turi būti nuolat budrūs. Būtina sutelkti dėmesį ir į vaikus, kurie po vasaros atostogų grįžta atsipalaidavę ir išsiblaškę, o kartais eina per pėsčiųjų perėję net neapsižvalgę", – pastebėjo viršininkas. Pasak pašnekovo, rugsėjo mėnesiais išskirtinių eismo įvykių, kuriuose būtų nukentėję vaikai, nėra pasitaikę.

Rugsėjo 1-ąją prie judriausių pagrindinių pėsčiųjų perėjų budės policijos pareigūnai, kurie skatins visus eismo dalyvius būti drausmingais ir atsakingais už savo elgesį kelyje.

Lietuvos kelių policijos tarnyba primena, kad atsakomybė už leistino greičio viršijimą yra numatyta Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 124 straipsnyje:

* greičio viršijimas iki 10 kilometrų per valandą – užtraukia įspėjimą vairuotojams.

* greičio viršijimas daugiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 20 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 11 iki 28 eurų.

* greičio viršijimas daugiau kaip 20, bet ne daugiau kaip 30 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 28 iki 86 eurų.

* greičio viršijimas daugiau kaip 30, bet ne daugiau kaip 40 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 115 iki 173 eurų, o pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 115 iki 173 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 3 iki 6 mėn.

* greičio viršijimas daugiau kaip 40, bet ne daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 173 iki 231 euro, o pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 173 iki 231 euro su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 6 mėn. iki 1 metų.

* greičio viršijimas daugiau kaip 50 kilometrų per valandą – užtraukia baudą vairuotojams nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 iki 6 mėn., pradedantiesiems vairuotojams – baudą nuo 289 iki 434 eurų su teisės vairuoti transporto priemones atėmimu nuo 1 metų iki 1 metų ir 6 mėn. ir vairuotojams, neturintiems teisės vairuoti transporto priemones, – baudą nuo 434 iki 724 eurų.

Laikraščio „Utenos diena" inf.