Naujiems mokslo metams - kompiuteriai mokytojams, edukacinės priemonės pradinukams

„Pandemijos metu įvykę pokyčiai koreguoja ugdymo procesą, didėja informacinių technologijų poreikis. Jų įtraukimas į pamoką ne tik palengvina mokymosi proceso organizavimą, bet ir skatina mokymo formų bei užduočių įvairovę, ugdymosi patrauklumą", – sakė švietimo, mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius.

Mokytojams skirti kompiuteriai bus dalijami visoms savivaldybėms proporcingai pagal pedagogų skaičių. Papildomų kompiuterių gaus tos mokyklos, į kurias atėjo naujų mokytojų. Rudenį mokytojams papildomai bus nupirkta dar beveik 600 nešiojamų kompiuterių.

Be to, rudenį numatyta informacinėmis technologijomis aprūpinti ir daugiau specialių poreikių vaikų. Planuojama nupirkti 400 planšetinių kompiuterių, 13 interaktyvių mobilių stalų ir 40 multisensorinės įrangos komplektų.

Nauji skaitmeniniai įrenginiai dar vasarą pasiekė 100 mokyklų, apsisprendusių kartu išbandyti ir kurti informatikos turinį pradinėse klasėse. Atsižvelgiant į mokyklų pageidavimus ir pradinių klasių skaičių, mokykloms buvo nupirktos ir išdalintos planšetės, taip pat 175 nauji edukacinių robotų komplektai, per 200 kitų interaktyvių ugdymo priemonių komplektų, 10 interaktyvių ekranų su stovais. Šios priemonės padės vaikams mokytis programavimo pagrindų, ugdys informatinį, loginį, analitinį mąstymą ir gebėjimą spręsti sudėtingas problemas.

Mokykloms, kuriose mokosi specialių ugdymosi poreikių turintys vaikai, vasarą nupirkta 10 interaktyvių kilimėlių rinkinių ir 385 įvairių tipų komunikatoriai, kurie padeda ugdyti vaikų komunikacinius gebėjimus, lavinti bendravimo įgūdžius. Rudenį šioms mokykloms papildomai bus perkama dar 13 interaktyvių mobilių stalų, 40 multisensorinės įrangos komplektų, 400 planšetinių kompiuterių.

Šį pavasarį ministerija mokykloms jau yra nupirkusi ir išdalijusi per 35 tūkst. planšetinių ir nešiojamųjų kompiuterių, skirtų mokiniams. Dar 1425 kompiuterius mokykloms padovanojo įmonės ir individualūs asmenys.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos inf.