Nuo lapkričio 1 dienos – svarbūs eismo pokyčiai

Atsižvelgdama į eismo mieste kitimo tendencijas ir sparčiai diegiamą prie eismo srautų prisitaikantį jutiklinį šviesoforų valdymą, Susisiekimo ministerija atnaujino Kelių eismo taisykles ir Kelių šviesoforų įrengimo taisykles. Nuo šių metų lapkričio 1 dienos įsigalioja nauji šviesoforų signalų deriniai, lanksčiau reguliuojantys dešinįjį posūkį.

Nuo lapkričio 1 dienos leidžiama įrengti šviesoforus, kurių pagrindinis žalias signalas yra be rodyklių, su papildoma sekcija į dešinę. Todėl atsiranda galimybė sukti į dešinę, net jei nedega papildoma sekcija su rodykle į dešinę. Tačiau tai leidžiama tik tada, jei tuo metu dega žalias skritulio formos šviesoforo signalas be rodyklių. Tai yra, sankryžose su neatnaujintais šviesoforais, kuriuose pagrindinis žalias signalas ir toliau lieka su juodomis rodyklėmis, privaloma paisyti pagrindinio žalio signalo rodyklių krypčių: jei dega pagrindinis žalias signalas su juodomis rodyklėmis, o papildoma sekcija išjungta, galima važiuoti tik pagrindinio žalio signalo rodyklių kryptimis.

Kai papildoma šviesoforo sekcija išjungta, bet dega pagrindinis žalias skritulio formos signalas (be rodyklių), bus leidžiama sukti į dešinę praleidžiant pėsčiuosius ir dviratininkus. Toks lankstus eismo reguliavimo būdas suteikia galimybę vairuotojams sukti į dešinę trimis atvejais: degant žaliam signalui be rodyklių su išjungta papildoma sekcija (reikia praleisti pėsčiuosius ir dviratininkus), degant žaliam signalui su įjungta papildoma sekcija ir degant raudonam signalui su įjungta papildoma sekcija.

Susisiekimo ministerija taip pat primena vairuotojams, kad nuo lapkričio 10 d. šalies keliuose draudžiama važiuoti su vasarinėmis padangomis. Nuo lapkričio pradžios iki kovo mėnesio pabaigos lengvaisiais automobiliais, krovininiais automobiliais, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t, motociklais ir triračiais automagistralėse ir greitkeliuose leidžiama važiuoti ne didesniu kaip 110 km/val. greičiu.

Susisiekimo ministerijos ir laikraščio „Utenos diena" inf.