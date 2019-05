Rezervinės lėšos Lietuvos keliams: dėmesys skubiems remonto darbams

„Rezervinės lėšos keliams šiemet skirstomos pagal naujus principus. Be skubių remonto darbų ir prioritetinių projektų, pirmą kartą daug dėmesio skiriama teritorijų, kuriose kuriamos darbo vietos, pasiekiamumui gerinti. Be to, šalies savivaldybės skatinamos aktyviau registruoti savo vietinės reikšmės kelis, joms suteikiama daugiau laisvės nuspręsti, kuriuos kelius ar gatves rekonstruoti", – sakė susisiekimo ministras Rokas Masiulis.

Atsižvelgdama į būtinybę skubiai taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti kelius dėl avarijos grėsmės, taip pat į poreikį kompensuoti avarijos, stichinės nelaimės ar ekstremaliųjų įvykių padarinių likvidavimo išlaidas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos šiemet atrinko penkis kelių objektus. Šiam tikslui iš rezervo skiriama 338,5 tūkst. eurų. Iš jų daugiausia lėšų, daugiau kaip po 100 tūkst. eurų, numatyta Kaišiadorių ir Šilutės rajonų vietinės reikšmės keliams remontuoti.

Didesnioji likusių rezervinių lėšų dalis – 12,68 mln. eurų – paskirstyta kelių projektams, kuriuos vykdant bus įgyvendinama Vyriausybės programa ir atliekami prioritetiniai darbai. Pirmenybė teikiama kelių objektams, tiesiogiai susijusiems su ypatingos valstybinės svarbos projektais „Rail Baltica" ir „Via Baltica". Pvz., Kaune trims su „Rail Baltica" susijusiems projektams skiriama 5,17 mln. eurų (Chemijos ir R. Kalantos gatvių rekonstravimas, įrengiant sankryžą su pietrytiniu aplinkkeliu ir „Rail Baltica" trasa, Marių g. rekonstravimas iki Palemono g. įrengiant sankirtą su „Rail Baltica" trasa, pėsčiųjų tunelio su dviračių ir pėsčiųjų takais po „Rail Baltica" trasa statyba). Panevėžio rajone 294,8 tūkst. eurų skiriama tiesti keliams, jungiantiems Panevėžio aplinkkelį (magistralę „Via Baltica") su Paviešečių ir Vynupės kaimais. Apie 1,7 mln. eurų numatoma kelio A14 Vilnius–Utena ruožui nuo 16,00 iki 21,50 km rekonstruoti. Be to, 1 mln. eurų vietinės reikšmės keliams rekonstruoti ir eismo saugos priemonėms diegti paskirstytas šešioms savivaldybėms, kuriose gausiai gyvena tautinės mažumos, – Ignalinos, Šalčininkų, Švenčionių, Trakų, Vilniaus rajonams ir Visagino savivaldybei.

Siekiant pagerinti susisiekimą su teritorijomis, kuriose kuriamos darbo vietos, numatoma finansuoti kelių tiesimą arba rekonstrukciją septyniose savivaldybėse – Marijampolės, Visagino savivaldybėse, Panevėžio mieste bei Kėdainių, Akmenės, Švenčionių ir Vilniaus rajonuose. Tam skiriama 2,79 mln. eurų.

Be to, 3,76 mln. eurų paskirstyta 27-ioms prašymus pateikusioms savivaldybėms, ketinančioms inventorizuoti, taisyti (remontuoti) ar rekonstruoti savo valdomus vietinės reikšmės kelius mėgėjų sodų teritorijose. Šiam tikslui rezervinių lėšų gauna savivaldybės, pačios skiriančios nuo 30 iki 50 proc. nuosavų lėšų.

Susisiekimo ministerijos inf.