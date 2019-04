Atkurti dantys – sugrąžinta sveikata ir gyvenimo džiaugsmas

Apie šypsenas

Ne tik akys, bet ir šypsena yra mūsų sielos atspindys. Ji gali ištirpdyti ledus, bendravimo pradžios nejaukumą, nutiesti kelius į profesinę sėkmę, draugystę ir partnerystę. Jei negalime pasitikėti savo šypsena, jaučiamės nepatogiai, negalime atsipalaiduoti ir tikrai prarandame didžiąją dalį bendravimo smagumo bei laisvumo. CLINIC | DPC klinikos gydytojai – labai laimingi, galėdami padėti pacientams užtikrintai, nuoširdžiai šypsotis, išvengti fizinės bei emocinės sveikatos trikdžių ir kurti įsimintas šypsenų istorijas.

Prarasti dantys – ne tik estetinė problema

Dantys – sveikatos garantas, nes jie yra svarbi virškinimo sistemos dalis. Ir tai tik viena priežasčių, kodėl medikai vienbalsiai pritaria, kad praradus nors vieną dantį ilgai nelaukiant būtina jį atstatyti. Sugedus dantims arba nors vieną jų praradus, netenkame gyvenimo džiaugsmo ir žalojame sveikatą. Varžomės šypsotis, sunkiau mėgautis maistu, atsiranda dar daugiau odontologinių problemų, be to, ilgainiui gali imti silpti organizmas, nes blogiau sukramčius maistą tampa sunkiau įsisavinti reikalingas medžiagas, atsiranda virškinimo sistemos sutrikimų.

Efektyvus ilgalaikis sprendimas

Šypsenas kuriančio CLINIC | DPC klinikų tinklo gydytojai odontologai Simonas Bankauskas ir Remigijus Laurinčikas aiškino, kad, netekus dantų ir ilgesnį laiką jų neatstatant, mažėja kaulo kiekis, šalia esantys dantys krypsta į defekto pusę, priešais esantys dantys išilgėja. Netekus daugiau dantų, keičiasi ir žmogaus išvaizda – įdumba skruostai, lūpos, dėl to nosis ir smakras atrodo atsikišę, žmogus – vizualiai senesnis. Kenčia ne tik žmogaus išvaizda, sveikata, bet ir savivertė.

„Kuo daugiau dantų netenkame, tuo labiau apkraunami kiti. Dėl to dantys migruoja (juda), keičiasi sąkandis ir jo funkcija", – pasakojo gydytojas odontologas S. Bankauskas.

Dantis atkurti galima įvairiais būdais, tačiau efektyviausias, patogiausias ir labiausiai tausojantis kitus dantis yra implantacija, kai į žandikaulį įsriegiamas atitinkamo ilgio implantas, prie jo pritvirtinama atrama, o ant jos – individualiai pagamintas vainikėlis.

„Atkuriant dantį implantu nekenkiama greta esantiems dantims, pavyzdžiui, jų nereikia šlifuoti, kas yra būtina gaminant dantų tiltą. Dantį atkūrus implantu toje vietoje tiesiogiai stimuliuojamas kaulas, panašiai vyksta esant natūraliam dančiui, sustabdomas žandikaulio nykimas", – kalbėjo gydytojas odontologas R. Laurinčikas.

Be to, taisyklingai laikantis individualios burnos higienos ir reguliariai lankantis pas specialistą profesionaliai priežiūrai, implantacija, kaip rodo praktika, yra ilgalaikis sprendimas. O tai puiki naujiena!

Į darbą – jau kitą dieną

Minėtų medikų ir jų kolegų atstovaujama klinika turi kuo pasigirti – per veiklos dešimtmetį atliko daugiau nei 30 tūkst. implantacijų. Nepaisant implantų populiarumo ir jų naudos, nemažai gyventojų, kuriems tokios odontologinės pagalbos reikėtų nedelsiant, jos vis dar vengia ir tą lemia niekuo nepagrįsti mitai.

„Visų pirma, žmones atbaido intervencijos baimė, bijoma pačios procedūros. Tačiau jos metu naudojami vaistai nuo skausmo, dėl ko ji yra visiškai neskausminga, o pacientai gali jaustis tikrai patogiai", – ramino pašnekovai, pastebintys, kad dauguma pacientų po procedūros pripažįsta, jog baiminosi veltui. Klinikos gydytojai pabrėžia, kad jiems labai svarbi kiekvieno paciento asmeninė istorija – prieš pradėdami gydymą, kruopščiai sukuria ir išsamiai paaiškina sveikimo planą. Bendradarbiavimas su pacientu, jo nuraminimas, procedūros etapų aptarimas – ne ką mažiau svarbi CLINIC | DPC gydytojų darbo dalis nei pats gydymo procesas.

„CLINIC | DPC klinikose pasitelkiamos technologijos ir medžiagos plačiai naudojamos visame pasaulyje. Jos patikrintos mokslinių tyrimų ir laiko, todėl itin patikimos", – sakė gydytojas odontologas S. Bankauskas.

Implantacija vyksta taikant vietinę nejautrą. Pacientams, kurie labai bijo, siūloma ir sedacija – dalinė trumpalaikė narkozė – sumažinanti baimę ir nemalonius pojūčius. Implantuojant vieną dantį, operacija paprastai trunka apie 30 minučių.

Gydytojas odontologas R. Laurinčikas pabrėžė, kad pojūčiai po tokios operacijos dažniausiai būna net lengvesni nei po danties šalinimo. O paciento darbingumas priklauso nuo operacijos apimties ir individualių organizmo savybių. Kai kurie jau kitą dieną gali eiti į darbą, kitiems pooperacinis laikotarpis gali užtrukti ilgiau. Dažniausiai nemalonių pojūčių sukelia gyjančios dantenos, tačiau gijimo procesas burnos ertmėje vyksta itin sparčiai ir po kelių dienų nemalonūs pojūčiai atslūgsta.

To paties vizito metu

Dar vienas mitas, su kuriuo susiduria specialistai – neva dantų negalima atkurti per vieną dieną, nes tai per trumpas laiko tarpas. „Laikinus dantis galime pagaminti jau tą pačią dieną", – tvirtai teigė CLINIC | DPC gydytojas odontologas S. Bankauskas.

Taupant pacientų laiką ir tausojant jų sveikatą siūloma vienmomentė implantacija, vykstanti to paties vizito metu iš karto po danties pašalinimo ir netekimo.

„Jos pranašumas – maksimaliai išsaugomas dantenų ir kaulo kiekis, sumažėja chirurginių procedūrų skaičius, išvengiama kitų dantų padėties pokyčių, lengviau atkuriama natūrali estetika bei dažnai išvengiama kaulo priauginimo procedūrų. Ji rekomenduojama, kai dantį dėl tam tikrų priežasčių reikia šalinti ar jo netekus, kai vėliau bus planuojama jį atkurti, arba kai dantis yra matomi pacientui šypsantis", – aiškino gydytojas odontologas R. Laurinčikas.

Efektyviausi dantų atkūrimo metodai

Kiekvienas pacientas ir jo gydymas – tarsi graži istorija. Kokią geriausią išeitį šiuolaikinė odontologija siūlo pacientams, kurių didžioji žandikaulio dalis ar visas žandikaulis yra bedantis? Tokiais atvejais rekomenduojama „visi ant keturių" gydymo metodika. Unikali „visi ant keturių" gydymo metodika skirta daugumą ar visus dantis praradusiems žmonėms, kuriems iki šiol buvo tradiciškai siūlomi išimamieji protezai. Taikant šią metodiką vieno žandikaulio dantims visiškai atkurti, yra naudojami tik 4 implantai.

Šis būdas dažnai padeda išvengti sudėtingų kaulo priauginimo procedūrų.

O apatinio žandikaulio dantims atkurti reikia vos 3 implantų, ant kurių ir tvirtinamas dantų protezas. Atsižvelgiant į individualią situaciją, ant šių implantų dar tą pačią dieną gali būti uždėti nuolatiniai dantys.

Visiems šiems prarastų dantų atkūrimo būdams naudojamų implantų medžiagos yra biologiškai suderinamos, o jų spalva ir kontūrai visiškai nesiskiria nuo natūralių dantų. Be to, protezai ant įsriegtų implantų ne tik atrodo, bet ir tarnauja kaip tikri dantys.

Naujos kartos keraminiai dantų implantai – jautriausiems pacientams

Kartais dėl polinkio į alergijas ar lėtines ligas žmogaus organizmas yra linkęs implantus atmesti. Tačiau šiandien, turintiems jautrią imuninę sistemą ir norintiems atkurti sveiką šypseną, yra sukurti specialūs implantai!

Naujosios kartos cirkonio implantai – vienas saugiausių, patikimiausių ir ilgiausiai tarnaujančių dantų atkūrimo metodų. Cirkonio dantų implantai yra itin patvarūs ir natūraliai atrodantys. Vienas pagrindinių cirkonio implantų privalumų – jie į organizmą neišskiria jokių dalelių, galinčių sukelti alergiją. Taigi, rinktis cirkonio implantus, visų pirma, rekomenduojama į alergijas linkusiems pacientams. Šie implantai yra biologiškai suderinti ir tinkami net po onkologinių ligų gydymo.

„Kiekviena šypsena turi savo istoriją, o mūsų tikslas ją atskleisti. Vieni pacientai itin jautrūs skausmui, kiti – linkę į alergijas. Kiekvieno dantų būklė ir situacija taip pat skirtinga, tačiau tikrai visi gali vėl plačiai šypsotis. Atsižvelgdami į kiekvieno individualią situaciją, esame pasirengę ir sugebame padėti atkurti tinkamą dantų būklę. Mes – už drąsias, atviras pasauliui, kupinas pasitikėjimo šypsenas!" – šypsodamasis pokalbį baigė S. Bankauskas.