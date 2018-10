Valstybė padeda susimokėti ne tik už šildymą, bet ir renovaciją

Nepasiturintiems – valstybės pagalba

Anot Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Piniginės paramos ir būsto skyriaus vyriausiosios specialistės Aldonos Dobrovolskienės, vadovaujantis Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymu, šildymo sezono metu asmenims kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis (už būsto normatyvinį plotą), viršijanti 10 proc. skirtumo tarp bendrų šeimos pajamų ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir valstybės remiamų pajamų šeimai ar asmeniui (po 1 VRP kiekvienam šeimos nariui, t. y. po 122 Eur) dydžio.

Taip pat, pasak specialistės, jeigu daugiabučio namo buto savininkai įgyvendina ar jau įgyvendino valstybės ir (ar) savivaldybės remiamą daugiabučio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektą ir šio namo buto savininko šeima ar vienas gyvenantis asmuo turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją, teikiama valstybės parama apmokant kreditą ir palūkanas. Nepasiturintiems gyventojams apmokamos jiems tenkančios kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokos per kredito sutartyje nustatytą kredito grąžinimo laikotarpį.

Kaip aiškino A. Dobrovolskienė, pagrindiniai kriterijai piniginei būsto šildymo išlaidų socialinei paramai gauti – asmens gaunamos pajamos, turimas turtas ir užimtumas.

Drąsina dalyvauti renovacijoje

Utenos rajono savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos apsaugos skyriaus (toliau – Skyrius) išmokų specialistė Jolanta Kraujalienė paaiškino, jog kreiptis paramos galima tada, kai pastatas po renovacijos priduodamas ir gaunami iš Utenoje renovaciją administruojančios įmonės sąrašai, kad gyventojams jau galima kreiptis dėl kredito apmokėjimo. J. Kraujalienė priminė, kad kreiptis šios paramos gali tik būsto savininkas. Specialistė dėstė, kad priėmus prašymą pirmiausia yra vertinamas Utenos rajono gyventojo Registrų centre registruotas kilnojamasis ir nekilnojamasis turtas, piniginės lėšos, paskui – pajamos. Taip pat buto savininkas neturi turėti skolų už komunalinius mokesčius. Jei parama skiriama, savivaldybės buhalterija kiekvieną mėnesį apmoka bankui būstui atnaujinti skirto kredito ir priskaičiuotų palūkanų sumą.

Anot pašnekovės, atkreiptinas dėmesys, kad, jei daugiabučio namo gyventojai nepritarė renovacijai ir jei dėl kompensacijos besikreipiantis gyventojas balsavo prieš, jam būsto šildymo išlaidų kompensacija negali būti skiriama.

J. Kraujalienė informavo, kad pernai ir šiemet per pirmą pusmetį kol kas 89 uteniškių šeimos iš devyniolikos renovuotų daugiabučių pasinaudojo kredito, paimto daugiabučiam namui atnaujinti (modernizuoti), ir palūkanų apmokėjimo lengvata.

Kaip informavo pašnekovė, dėl šios paramos, kaip ir dėl kitų išmokų, užsiregistravus reikia kreiptis į Skyriaus 112 kabinetą arba pateikti prašymą internetu socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje.

Skyriaus vedėja Inga Šakalienė ragino visus uteniškius dalyvauti renovacijos procese ir priminė, jei gyventojas gauna nors vieną centą kompensacijos už šildymą, vadinasi, jam dengiama ir visa kredito bei palūkanų suma, todėl abejoti ir baimintis dėl papildomų išlaidų nevertėtų. Be to, anot vedėjos, paprastai atnaujinus būstą šildymo kaina sumažėja tiek, kad mokėti už buto šildymą ir kreditą kartu sudėjus tenka ne daugiau nei prieš renovaciją vien už šildymą.

Autoriaus nuotr.