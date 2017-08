Pareigūnų atlyginimai didės palaipsniui

Vidaus reikalų ministras sako, kad pareigūnai realų atlyginimų didėjimą pajus jau kitąmet. Be to, pareigūnų šeimų pajamos didės ir dėl didinamų vadinamųjų vaiko pinigų. ,,Didžioji dalis pareigūnų, apie 70 proc., yra jauni žmonės bei šeimos turinčios vaikų. Atsižvelgiant į jų pajamas, jiems didės išmokos už vaikus, o tai jaunyn nuo 20 iki 50 eurų papildomų pajamų per mėnesį", – aiškino E. Misiūnas.

Vykdant pertvarkas 2015–2017 m. statutinės tarnybos jau sutaupė apie 17 mln. eurų. Kitų metų biudžete papildomai vidaus reikalų sistemai (iš pokyčių krepšelio) numatoma skirti 6 mln. eurų. Šie pinigai bus skirti pareigūnų algoms didinti.

Šiuo metu vidaus reikalų sistemoje tarnauja beveik 20 tūkst. pareigūnų.

Vidaus reikalų ministerijos inf.