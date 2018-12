Gamintojai cukraus kiekį pieno produktuose mažins palaipsniui

Tuo tikslu bus taikomas pereinamasis penkerių metų laikotarpis, per kurį cukraus kiekis mažės kasmet – po 1 g cukraus/100 ml jogurto, nuo 2018 m. iki 2023 m. Taip vaikai galės palaipsniui pratintis prie mažesnio cukraus kiekio nepatirdami diskomforto.

Taip buvo sutarta dar praėjusių metų kovo 14 d. vykusiame posėdyje SAM. Na, o toks sprendimas priimtas, reaguojant į tai, kad Lietuva, kaip ir iki šiol, privalo į savo nacionalinę teisę perkelti Europos Parlamento ir Europos Tarybos reglamento ir kitų strateginių sveikatos apsaugos dokumentų nuostatas.

Sveikatos apsaugos ministro Aurelijaus Verygos teigimu, šįkart yra perkeliamos Europinių dokumentų nuostatos, susijusios su vaisių ir daržovių, bananų ir pieno tiekimu švietimo įstaigoms, kur nustatyta, kad visi maisto produktai, dalijami vaikams, turi būti dalijami be pridėtinio cukraus.

„Visgi, SAM ekspertų ir mitybos specialistų vertinimu, staigesnis cukraus kiekio sumažinimas gali kai kuriems vaikams būti neįprastas. Galbūt, atsirastų net tokių, kurie jogurto atsisakytų dėl pakitusio skonio, o maisto gamintojai patirtų sunkumų dėl skubaus technologinio persiorientavimo. Tad turi būti paisoma vartotojų poreikių, kuriems irgi reikia laiko priprasti prie naujų skonių. Tik reikia atkreipti dėmesį į tai, kad net ir nesaldintuose jogurtuose natūraliai yra nemažas pieno cukraus − laktozės - kiekis“, − sakė ministras A. Veryga.

Todėl, ministras A. Veryga, ragina jau dabar pieno gamintojus pradėti planuoti savo laiką, gamybos technologijų taikymą pereinamojo laikotarpio metu ir dalintis su kolegomis šia informacija.

Šiuo metu visose Europos Sąjungos (ES) šalyse, įskaitant Lietuvą, cukraus yra suvartojama gerokai daugiau, nei rekomenduoja Pasaulio sveikatos organizacija (PSO). Tai sąlygoja didelį antsvorio, cukrinio diabeto, vėžio ir kitų susijusių lėtinių ligų paplitimą. Tad jo vartojimo mažinimas yra bendra visos ES sveikatos politika. Pagal Lietuvos vaikų mitybos įpročių tyrimą, atliktą apklausos būdu, vaikai kasdien vidutiniškai suvartoja apie 400 proc. PSO rekomenduojamos cukraus normos, tad ši norma yra viršijama labai ženkliai. Dėl per didelio cukraus vartojimo vis daugiau vaikų kenčia nuo antsvorio, cukrinio diabeto, dantų ėduonies ir kitų ligų.

Be to, pagal SAM šiuo metu rengiamą vaikų maitinimo organizavimo tvarką ugdymo ir globos įstaigoms, cukraus kiekis bus mažinamas ir kituose vaikams tiekiamuose maisto produktuose. Tėvai tokius žingsnius palaiko, be to, iš jų nuolat gaunama laiškų, kuriuose priekaištaujama dėl mokyklose esančių saldžių bandelių ar kitų menkaverčių, daug cukraus turinčių gaminių, ypač maisto pardavimo automatuose. Tikimasi, kad šios priemonės sumažins su nesaikingu cukraus vartojimu susijusių ligų riziką ir prisidės prie vaikų sveikos gyvensenos įpročių formavimo.

Sveikatos apsaugos ministerijos inf.