Aktualijos

„Po konstruktyvių diskusijų su Notarų rūmais nutarėme, kad bus mažinama dalis įkainių socialiai jautrioms grupėms. Vyriausybei ir man asmeniškai labai svarbi ši grupė žmonių, kuri nori kurti ateitį Lietuvoje: čia gyvena, dirba, augina vaikus. Todėl jaunoms šeimoms, už skolintas iš kredito įstaigų lėšas perkančioms pirmąjį būstą, įkeitimo sandoriai pas notarą bus tvirtinami nemokamai," – sako teisingumo ministras Elvinas Jankevičius.

Šia lengvata galės pasinaudoti šeimos, kuriose vienas iš sutuoktinių yra iki 36 metų, ir būsto vertė neviršija 87 tūkstančių eurų. Lengvatos taikymas šiai turto vertei yra pasirinktas atsižvelgiant į Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme įtvirtintą analogišką valstybės iš dalies kompensuojamo būsto kredito sumą.

Pernai buvo sudaryta 11 506 hipotekos sandorių, kurių objektas yra gyvenamasis būstas iki 87 000 vertės. Lietuvos banko duomenimis, maždaug pusė naujų būsto paskolų gavėjų yra 25–35 m. amžiaus gyventojai.

Taip pat siūloma atleisti nuo atlyginimo mokėjimo notarui visus globojamus nepilnamečius, paveldinčius turtą po savo tėvų ar senelių mirties.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos duomenimis, šeimose yra 5 186 globojami ar rūpinami vaikai, socialinės globos įstaigose – 2 367 vaikai, šeimynose – 386 vaikai, globos centruose – 125 vaikai.

Notaro įkainiai būtų mažinami per pusę ir už paveldėto turto po sutuoktinio, tėvų (įtėvių), vaikų (įvaikių), senelių, vaikaičių mirties pasidalijimo ar santuokoje įgyto turto padalijimo sutarčių patvirtinimą. Pavyzdžiui, santuokoje įgytą turtą galima padalinti bet kada, kai sutuoktiniai to pageidauja. Tokiu atveju pas notarą sudaroma santuokoje įgyto turto padalijimo sutartis, už kurios patvirtinimą notarui mokamas mokestis, priklausantis nuo turto vertės. Įsigaliojus naujam teisniam reglamentavimui toks mokestis sumažėtų dvigubai.

Šios lengvatos tikslas yra finansinės naštos mažinimas asmenims, sudarantiems sandorius tarp artimų giminaičių, išplečiant įkainių lengvatų, skirtų šeimos santykiais susijusiems asmenims, skaičių.

Sumažinti įkainiai būtų taikomi taip pat tvirtinant įgaliojimus seneliams ir vaikaičiams. Šiuo metu tokiomis lengvatomis naudojasi tik sutuoktiniai, tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai).

Be to, įkainiai bus aiškiau išdėstyti ir patogiau taikomi bei suprantami notarų paslaugomis besinaudojantiems asmenims.

Notarų atlyginimų peržiūra yra sudėtingas procesas, nes jų gaunamos pajamos užtikrina notariatui valstybės deleguotų funkcijų atlikimą. Todėl keliolika metų nesikeitę ir keliasdešimties centų dydžio įkainiai už kai kurias paslaugas bus nežymiai padidinti.

Jeigu pakeitimams pritars Finansų ministerija, šie įkainiai bus taikomi nuo 2020 m. sausio 1 d.

Teisingumo ministerijos inf.