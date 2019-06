Karjera „Utenos trikotaže“: galimybės kurti pasaulines inovacijas ir visam gyvenimui išliekantis amatas

Darbo aplinką ir sąlygas prižiūri tarptautinė organizacija

Šių metų pradžioje „Utenos trikotažui" buvo suteiktas bene griežčiausias tarptautinis socialinės atsakomybės sertifikatas, patvirtinantis bendrovės darbo aplinkos kokybę. Šio standarto tikslas – užtikrinti etišką darbdavystės praktiką, kuri remiasi Tarptautinėmis darbo organizacijos konvencijomis, Pasauline žmogaus teisių deklaracija, Jungtinių Tautų konvencijomis ir tarptautiniais susitarimais. Kitaip tariant, standarte įvardyti reikalavimai darbdaviui yra gerokai platesni, nei reikalaujama mūsų šalies Darbo kodekse.

„Šį sertifikatą Lietuvoje turi vos devynios įmonės, o tekstilės sektoriuje esame viena iš dviejų bendrovių, kurios ryžosi šiam įsipareigojimui. Paprastai kalbant, tai įrodymas, kad bendrovė vykdo socialiai atsakingą ir tvarų verslą̨, sąžiningai ir atsakingai moka atlygį, užtikrina saugią, motyvuojančią darbo aplinką, laikosi lyčių lygybės, nediskriminavimo įsipareigojimų, leidžia laisvai veikti darbuotojų profesinei sąjungai ir skatina aktyvų dialogą tarp įmonės vadovybės ir darbuotojų", – sakė „Utenos trikotažo" personalo vadovė Sandra Vireikytė.

Per 2018 m. atlyginimai augo 15 proc.

Augančios veiklos apimtys skatina stiprinti ne tik gamybos technologijas, bet ir bendrovės kompetencijas – investuoti į kvalifikuotų darbuotojų išlaikymą ir pritraukimą, ugdymą bei darbo aplinkos gerinimą. Per 2018 m. atlyginimai „Utenos trikotaže" vidutiniškai augo 15 proc., šiemet taip pat prognozuojamas panašus augimas.

„Šiuo metu vidutinis „Utenos trikotažo" darbo užmokestis yra aukštesnis nei bendras Utenos regiono vidurkis. Minimalų atlygį mūsų bendrovėje gauna tik labai nedidelė darbuotojų dalis – tai susiję su nekvalifikuotos darbo jėgos poreikiu, atliekant nesudėtingas gamybines operacijas. Specialistams sukurta motyvuojanti atlygio sistema, sudarant sąlygas uždirbti daugiau, priklausomai nuo atlikto darbo bei prisiimtų atsakomybių organizacijoje", – pasakojo S. Vireikytė.

Kaip teigė bendrovės personalo vadovė, atlyginimų dydžių klausimais dažniausiai kalbama su siuvimo cecho darbuotojais. Čia dirba skirtingos kvalifikacijos darbininkai – siuvimo amato besimokantys darbuotojai ir didelę patirtį turintys profesionalūs siuvėjai. Našiausi „Utenos trikotažo" siuvėjai gali didžiuotis 1000–1300 Eur atlyginimu. Tokie pavyzdžiai šiuo metu sudaro apie 10 proc., tačiau jų vis daugėja. „Kaip ir kiekviename darbe, atlygis priklauso nuo turimų įgūdžių ir darbo rezultatų. Pas mus įsidarbinę siuvėjai be patirties maždaug per metus įgauna reikiamų įgūdžių, žinoma, jei patys nestokoja motyvacijos tobulėti, ir tai turi įtakos jų atlygio pokyčiams. Be to, įgytas amatas išlieka visam gyvenimui, o profesionalus amato išmanymas šiais laikais vis labiau vertinamas visame pasaulyje", – pridūrė S. Vireikytė.

Dėmesys darbuotojų savijautai gerinti

Kaip patvirtina moksliniai tyrimai – pasitenkinimas darbo vieta priklauso ne tik nuo atlygio dydžio. Ne ką mažiau svarbūs ir kiti faktoriai: darbo aplinka, socialinės garantijos, papildomos naudos. Šioje srityje „Utenos trikotažas" taip pat nuolat diegia naujas priemones, prieinamas visiems darbuotojams.

„Darbo aplinką mūsų įmonėje reikšmingai patobulino pasirengimas minėtam socialinės atsakomybės standartui diegti. Be to, nuolat ieškome naujų būdų, kaip puoselėti kolektyvo tarpusavio ryšį ir vidinę kultūrą, tai yra labai svarbu. Daug dėmesio skiriame geros savijautos iniciatyvoms. Šiemet Motinos dienos proga fabriko moterims, kurios sudaro bene 80 proc. viso kolektyvo, padovanojome galimybę nemokamai pasitikrinti dėl krūties vėžio. Sulaukėme net 296 norinčiųjų!" – pasakojo S. Vireikytė.

Svarbu paminėti, kad „Utenos trikotažo" darbo aplinka fabriką primena tik dėl gausybės gamybos skyriuje esančių įrengimų, tačiau kitaip nei daugelyje pramonės įmonių, čia nėra triukšmingos darbo aplinkos ar nemalonių kvapų. Darbo vietos – visapusiškai saugios ir nekenksmingos, ergonomiškos, patalpose palaikoma palanki temperatūra, nevaržo nepatogios uniformos ar pirštinės. Pastaruoju metu gamykloje vyksta remonto darbai – atnaujinami kabinetai, bendros erdvės.

Laukia ne tik siuvėjų

„Utenos trikotaže" dirba beveik 800 darbuotojų, iš kurių bene trečdalis – siuvėjai. Akivaizdu, kad siuvėjai bendrovei bus reikalingi tol, kol ji gyvuos. Šiuo metu „Utenos trikotažas" galėtų iškart priimti 40 profesionalių siuvėjų. Tai profesija, kurios greičiausiai niekada nepakeis robotai, todėl tokioje darbo vietoje nereikės nerimauti dėl jos ateities.

Vis dėlto „Utenos trikotažas" nėra tik siuvykla – bendrovė aktyviai diegia naujas technologijas, stiprina savo laboratoriją, kurioje gimsta medžiagos iš sojos ar jūros dumblių, todėl savo karjerą čia gali sėkmingai kurti inžinieriai, technologai, konstruktoriai, gamybos įrenginių operatoriai, technikai ir kitų sričių specialistai.

„Darbo pokalbių ir verslo susitikimų-ekskursijų metu tenka sulaukti nuostabos, kad mūsų įmonės gamybos procesą sudaro ne tik siuvimas ir kad vykdomai veiklai reikalingas platus įvairių sričių specialistų spektras – esame vienas didžiausių ir moderniausių fabrikų Vidurio ir Rytų Europoje, kuriame gimsta pasaulinio pripažinimo sulaukiančios inovacijos. Taip, siuvėjai mums yra labai svarbūs ir mes visada jų laukiame, tačiau mūsų įmonėje savo profesines ambicijas gali realizuoti ir kiti profesionalai. Tai ypač aktualu aukštesnės kvalifikacijos darbuotojams, kurie karjeros galimybių dažnai ieško didžiuosiuose Lietuvos miestuose, nors galimybių yra čia pat, Utenoje", – teigė S. Vireikytė.

