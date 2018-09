Paryžiuje pristatys uteniškių gaminius iš sojos medžiagos

Šią savaitę Paryžiuje prasidėjusi moterų mados savaitė į šį miestą du kartus per metus sukviečia įtakingiausius mados kūrėjus, mados verslo atstovus ir ryškiausius mados gerbėjus iš viso pasaulio. Bendrovės „Utenos trikotažas“ valdomo prekių ženklo „About“ komanda taip pat ruošiasi vykti į Europos mados sostinę ir ten pristatyti pasaulyje dar retai sutinkamą naujovę – gaminius iš sojos medžiagos.

Paryžiuje – daugiausia galimybių gamintojams

„About“ pardavimų vadovė Judita Panovienė pasakojo, kad tarptautinėse parodose savo naujoves pristato nuo 2014 metų. „Po pirmųjų bandymų prisistatyti tarptautiniu mastu rezultatų laukėme kelis metus, todėl keitėme parodų geografiją, ieškojome sau tinkamiausios pardavimų skatinimo krypties. Vis dėlto galiausiai nutarėme orientuotis į Paryžių, nes čia vykstantys mados renginiai pritraukia gausiausią būrį vertingų potencialių pardavimo partnerių iš viso pasaulio“, – apie Paryžiaus mados renginių privalumus pasakojo J. Panovienė.

Domisi pasauliniai prekybos tinklai

Paryžiaus mados savaitės metu „About“ įsikurs „Premiere Classe“ parodoje, kurioje daugiau nei 30 metų prisistato šimtai mados aksesuarų kūrėjų iš viso pasaulio. „Šiemet mums buvo suteikta išskirtinė galimybė įsikurti atskiroje erdvėje „Exposed“ – čia pristatomi tik patys įdomiausi šiuolaikiniai apatinių drabužių prekių ženklai. Į šią erdvę buvome pakviesti po sėkmingos apatinių drabužių parodos liepos mėnesį, kuri taip pat vyko Paryžiuje. Tąkart „About“ produkciją pastebėjo tokie svarbūs prekybos tinklai kaip „Le Bon Marché" (Prancūzija) ir „Shinsegae“ (P. Korėja). Pastarasis mūsų gaminiais pradės prekiauti nuo kitų metų pavasario. Juos sudomino mūsų pristatyta naujovė – sojos pluošto medžiagos", – sakė J. Panovienė.

Sojos medžiaga gaunama perdirbus maisto pramonės atliekas – sojos pupelių luobeles. Šis pluoštas yra itin tvarus, švelnus, savo savybėmis primena kašmyro ir šilko derinį. Be tekstilės inovacijų, kurios pastaruoju metu išskirtinai nukreiptos į ekologišką ir tvarią gamybą, globaliu mastu veikiantys pardavimo partneriai vertina vertikaliai integruotą verslo modelį, kuomet viskas – nuo dizaino koncepcijos ir verpalo iki galutinio produkto, paruošto dėvėjimui – sukuriama po vienu stogu. Be to, pasaulinės mados tendencijos vis labiau gręžiasi į sąmoningą, aukštais ekologijos ir darbo etikos standartais grindžiamą gamybą.

„Šiais laikais vertikaliai integruotas verslas pasaulyje yra pakankamai retas reiškinys – dažniausiai mados kūrėjai savo procesus paskirsto per skirtingas šalis ir verslo partnerius. Tai ilgina gamybos trukmę ir didina įvairių rizikų galimybes. „Utenos trikotaže" viską darome vienoje vietoje, todėl galime efektyviau kontroliuoti gamybos procesą ir užtikrinti savo produkcijos kokybę visuose gamybos etapuose", – teigė J. Panovienė.

Naują kolekciją fotosesijoje demonstravo darbuotojai

Paryžiaus mados savaitėje „About“ komanda pristatys ir specialiai šiai progai surengtos fotosesijos rezultatus. Nuotraukose modeliais tapo „Utenos trikotažo" darbuotojos, o fotosesijos veiksmas vyko ne prabangioje studijoje, bet tikroje komandos darbo vietoje: gamybiniuose cechuose, kabinetuose ir kitose fabriko erdvėse. Tokia idėja kilo siekiant atkreipti dėmesį į tai, kad kai kuriose pasaulio šalyse drabužių meistrai – technologai ir siuvėjai – jau baigia išnykti, tačiau mados kūrėjo profesija vis dar labai populiari. „Norime parodyti, kad mes ne tik kuriame, bet ir patys pagaminame tai, ką sukūrėme. Tuo pačiu – parodyti lietuviams, kad „About" produkcija atkeliauja ne iš tolimųjų kraštų, o yra kuriama čia pat, Lietuvoje", – pridūrė J. Panovienė.

AB „Utenos trikotažas" inf.