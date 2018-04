Interneto parduotuvės augimo formulė

Prieš dešimtmetį pradėdama savo veiklą internetinė parduotuvė Pigu.lt taip pat ieškojo išskirtinumo. „Tuo metu daugelis internetines parduotuves siejo su elektronika, o mes pasiūlėme unikalų dalyką – internetu itin geromis kainomis pardavinėjome kvepalus. Tai padėjo ne tik keisti vartotojų požiūrį į internetinę prekybą, bet ir pritraukti klientų, kurie iki tol galbūt nė nesvarstė tokių prekių ieškoti internete“, – sakė Pigu.lt vadovas Dainius Liulys.

Idėja pasiteisino su kaupu, o spartus augimas ir šiandien pateikia iššūkių. Vienas jų – kaip užtikrinti sklandų darbą, kai trijose Baltijos šalių svetainėse vienu metu lankosi per 10 tūkst. žmonių, kurie per minutę atlieka nuo 10 iki 25 tūkst. užklausų ir užsisako daugiau nei 1 000 prekių. Maža to, piko metu šie rodikliai ūgteli nuo poros iki 6 ar net 7 kartų.

Šį iššūkį kompanija išsprendė padidinusi savo serverinių stočių skaičių iki 27 ir paskirsčiusi juos dviejuose „Telia“ duomenų centruose, iš kurių vienas atitinka „Tier III“ standartus. Realiu laiku veikiantys ir nuolat atsargines kopijas darantys serveriai užtikrina nuolatinį svetainės pasiekiamumą.

Debesija suteikia lankstumą

Verslams, kurie užsiima ar ketina imtis elektroninės prekybos, svarbiausia gerai suprasti savo produktą ir tikslines auditorijas. Esminis vaidmuo šiame versle tenka planavimui, kadangi reikia ne tik numatyti prekybos procesą, bendravimą su klientais, logistiką, bet ir apskaičiuoti finansus, darbuotojų poreikį, pasirūpinti reikiamais techniniais ištekliais.

„Telia“ skaitmeninių kanalų vadovas Tomas Beniušis pataria prekybą pradėti nuo viešų e. parduotuvių, o jei knieti susikurti savo svetainę – pasinaudojant viešomis prekybai skirtomis platformomis arba atvirojo kodo sprendimais. Jei verslas seksis, juos bus galima bet kada tobulinti ar net pakeisti kitais.

„Žinoma, svarbu turėti planą, kiek klientų pas tave gali ateiti pačiu tobuliausiu atveju. Padauginę šį skaičių iš dviejų žinosite, kokių techninių pajėgumų jums reikia. Bet kuriuo atveju, tiek įvairios užsienio kompanijos, tiek mes siūlome lanksčias debesijos paslaugas, kurios verslui ir lankytojų srautui augant automatiškai didina pajėgumus, o srautui sumažėjus juos sumažina, taigi klientas visada moka už tai, ką gauna“, – sakė T. Beniušis.

Klientai, klientai ir dar kartą klientai

Išsirinkus platformą ir turint prekybos „tašką“, kitas žingsnis – klientų pritraukimas. Jį sudaro darbas su socialiniais tinklais, partnerystės, reklamos, elektroninė rinkodara ir kiti interneto įrankiai.

Šiame etape itin svarbu teisingai suprasti savo rinką ir žinoti, kaip ją pasiekti, įtikinti bei aptarnauti. Būtent klientų aptarnavimui T. Beniušis pataria skirti didžiausią dėmesį, kadangi kiekvienas laimingas klientas taps įmonės vizitine kortele.

„Lietuvos rinka nėra didelė, todėl itin svarbu įgyti vartotojų pasitikėjimą, užsitarnauti reputaciją. Vienas būdų tai sukurti yra patirtis. Tų, kurie jos neturi ir nenori investuoti į reputaciją, laukia vienas iš dviejų scenarijų. Gerasis – jie liks tame pačiame lygyje ir niekada neišnaudos savo augimo potencialo. Blogasis – jie pradės praradinėti savo klientus. Antrasis yra labiau tikėtinas, kadangi jei anksčiau vienas nepatenkintas klientas pasiskųsdavo šešiems draugams, tai dabar tas pats pasipiktinęs vartotojas feisbuke gali apie tai pranešti dešimtims ar net šimtams žmonių, kurie žinią išplatins dar toliau. Todėl svarbu užtikrinti gerą klientų aptarnavimą, reaguoti į klientų atsiliepimus ir taip tobulėti", – sakė „Telia“ atstovas.

Darykite tai, ką mokate geriausiai

Tai, kad Lietuvos rinka yra nišinė, turi ir privalumų, ir trūkumų. Mažesniems žaidėjams ši situacija leidžia lengviau įeiti į rinką ir konkuruoti, kadangi pasauliniai milžinai į mus žiūri atsainiai, o ir pirkėjų lūkesčiai mažesni. Iš kitos pusės, tokiomis sąlygomis sunkiau augti ir tapti stambiu verslu. Didesnis internetinės prekybos augimo potencialas numatomas po kelerių ar net keliolikos metų, kai sustiprės vadinamosios „interneto kartos" perkamoji galia.

Paskutinis T. Beniušio patarimas verslininkams – darykite tai, ką mokate geriausiai ir nesistenkite apžioti visko. „Teoriškai kiekvienas gali pats apsiimti infrastruktūrą, įrangos aptarnavimą, logistiką ir visus kitus niuansus. Tačiau gyvenimas rodo, kad efektyviau yra daryti tai, ką moki geriausiai, o tai, ko neišmanai, patikėti profesionalams“, – sakė jis.

Serveriai, debesijos paslaugos, mobilusis ir interneto ryšys, darbuotojų kompiuteriai, spausdintuvai, „Office 365" ir kitos programos – tai tik dalis dalykų, kurie turi veikti sklandžiai, tačiau ne interneto parduotuvės savininkui jais rūpintis. Visą šią rutiną galima perleisti patikimam partneriui, o pačiam dėmesį sutelkti į pagrindinį tikslą, verslo augimą.

„Telia" inf.