Gražėja ir tvarkosi miestelių bei kaimų parduotuvės

„Nuo kitų prekybos centrų mes skiriamės tuo, kad kitos užsienio ar lietuviško kapitalo įmonės čia dirba, gauna pajamas, bet uždirbtus pinigus nebūtinai investuoja Utenoje. O mes, būdami vietiniai, savo pelną investuojame tik į savo kraštą, gerindami infrastruktūrą bei tenkindami pirkėjų poreikius", – sakė „Utenos prekybos" valdybos pirmininkas Robertas Miliauskas ir pridūrė, kad šiemet visoms investicijoms išleido nemažą 2,5 mln. eurų sumą. Be naudos iš atsinaujinusių parduotuvių klientams, R. Miliauskas pabrėžė ir tai, kad visos investicijos kuria naujas darbo vietas, nes renovavus parduotuves bei padidinus prekybos salės plotą paprastai tenka gausinti ir pardavėjų gretas.

Liepos mėnesį duris atidaręs naujas 3 000 kv. m baldų centras siūlo pirkėjams daugiausia lietuvių gamintojų produkciją, nors yra šiek tiek ir kitų šalių gaminių. Čia uteniškiai gali įsigyti pagrindinių Lietuvos rinkos gamintojų – „Magrės baldų", „Grafų baldų", „Gintaro baldų", „Plungės baldų" baldus. O patogiausia yra tai, kad norint išsirinkti sau patinkantį baldą nebereikia kaip anksčiau blaškytis po visą miestą, nes viską galima rasti po vienu stogu.

Nemažai pasikeitimų į gerąją pusę vyksta ir Utenos rajono kaimuose ir miesteliuose. Praėjusių metų pabaigoje buvo pabaigta Kuktiškių miestelio parduotuvės rekonstrukcija. Čia pastatytas priestatas, todėl padidėjo prekybos salės plotas, įsigyta nauja įranga, šiuolaikiškos šaldymo vitrinos. Padidėjus parduotuvės plotui, be abejo, pagausėjo ir prekių pasirinkimas, siūloma daugiau ir įvairesnių gaminių. R. Miliauskas teigė, kad po renovacijos prekių apyvarta padidėjo 130 procentų, kas įrodo, kad žmonės vis dažniau mieliau apsiperka čia, nei važiuoja į miestą. Miestelyje sutiktas čia gyvenantis Raimondas džiaugėsi, kad atsinaujinus parduotuvei galima nusipirkti šviežių daržovių ir vaisių, mėsos gaminių, taip pat galima rasti kačių maisto, kas labai aktualu jo šeimai, laikančiai augintinį. Taip pat kuktiškietis neslėpė pasitenkinimo erdvesne sale ir išgražėjusia parduotuve bei gyrė paslaugias pardavėjas.

Prieš Jonines atnaujinta „Utenos prekybos" parduotuvė buvo atidaryta Utenos rajono pakraštyje įsikūrusiuose Kirdeikiuose, galima sakyti toliausiai nutolusiuose nuo rajono centro. Būtent todėl vietos žmonėms ir atvykstantiems į savo sodybas ilsėtis sostinės ar kitų miestų gyventojams ypač aktualus gausus prekių asortimentas ir švieži produktai, nes ne kiekvienas turi galimybę nuvykti apsipirkti į Uteną ar kitą miestą, o poilsiautojai anksčiau ypač pasigesdavo gausesnio pasirinkimo geresnės kokybės prekių. Po renovacijos, R. Miliausko teigimu, taip pat padidėjo parduotuvės salės plotas, buvo atnaujinti technologiniai įrengimai, padidintas prekių pasirinkimas. Kirdeikiuose gyvenanti Jolanta atviravo, kad labai patenkinta po renovacijos atnaujinta parduotuve ir tuo, kad nuolat gali įsigyti šviežių produktų, kulinarijos gaminių. Moteris tikino, kad dabar atkrenta būtinybė važiuoti produktų į Uteną, po parduotuvės atnaujinimo viską, ko reikia šeimos valgiaraščiui, ji randa Kirdeikių parduotuvėje.

Šių metų lapkričio mėnesio pradžioje po renovacijos duris atvėrė Pakalnių parduotuvė, anot „Utenos prekybos" valdybos pirmininko, ji dabar visiškai atitinka šiuolaikiško prekybos objekto reikalavimus. Čia taip pat buvo išplėsta prekybos salė, atnaujinta prekybos įranga, padidintas prekių asortimentas, įrengtos stebėjimo kameros. Parduotuvė dabar atrodo patraukliai: jauku, šviesu, erdvu bei patogu.

Nepamirštamos parduotuvės ir Utenos mieste. Kaip atskleidė pašnekovas, „Rašės" bei „Vyturių" parduotuvėse šiais metais buvo atnaujinta technologinė įranga, pakeistos vitrinos, žemos temperatūros šaldytuvai, kurie nuo šiol padeda taupyti elektros energiją ir tausoti gamtą. „Vyturių" parduotuvėje įrengti nauji kasos stalai bei kasos aparatai, todėl pardavėjos pirkėjus dabar gali aptarnauti kur kas greičiau, o pirkėjai kasos ekranuose mato daugiau informacijos. Artimiausiu metu nauji kasos stalai ir aparatai bus įrengti ir „Rašės" parduotuvėje.

Pernai „Utenos prekyba" įkūrė kulinarinį cechą, kuris šiemet buvo paleistas visu pajėgumu ir tiekia kokybiškus vietoje gamintus vyniotinius ar šviežią mėsą Utenos rajone esančioms ir šiam prekybos tinklui priklausančioms parduotuvėms. Ši produkcija, pasak valdybos pirmininko, turi didelę paklausą, nes pasižymi išskirtiniu skoniu, primenančiu namie gamintus vyniotinius ir kitus gaminius, tokius, kokius anksčiau gamindavo mūsų tėvai ar seneliai.

R. Miliauskas prasitarė, kad artimiausiuose planuose – „Rašės" parduotuvės apšvietimo instaliacijos keitimas, nes prieš šešiolika metų statant pastatą įrengtos lempos nebeatitinka šiuolaikinių reikalavimų. Utenos rajono kaimų ir miestelių parduotuvių ir toliau laukia permainos, nes vieną po kitos įmonė žada jas renovuoti. Artimiausiuose planuose – Saldutiškio parduotuvės atnaujinimas.

Be to, planuojama ir Utenos miesto turgavietės rekonstrukcija. Utenoje pastaruoju metu išdygo nemažai įvairaus kapitalo prekybos centrų, tad smulkiesiems prekybininkams dar labiau padidėjo konkurencija. „Siekdami palaikyti savus smulkiuosius prekybininkus, vietoje neišvaizdžių ir nublukusių palapinių, aptrauktų suplyšusiu polietilenu ir nedarančių garbės mūsų įmonei bei visai Utenai, planuojame įrengti stacionarias prekybos vietas, kurios pagerins turgavietės įvaizdį ir sudarys geresnes sąlygas tiek smulkiesiems prekybininkams, tiek pirkėjams, kurių atvažiuoja ne tik iš mūsų, bet ir iš aplinkinių rajonų, taip pat ir iš Latvijos", – sakė R. Miliauskas.