Lengvaatlečių intrigos Utenoje: kiek numes Andrius Gudžius bei ar kris Lietuvos rekordai?

Ketvirtadienį kovas prestižinės Deimantinės lygos varžybose pradėsiantis Andrius Gudžius – ryškiausia „Utenio" stadiono sektorius išbandysianti lengvosios atletikos žvaigždė. Praėjusiais metais būtent LLAF taurės varžybos iki pat planetos pirmenybių Londone jam buvo sėkmingiausios: tąkart Kaune diską jis numetė 68,61 m ir pasiekė asmeninį rekordą.

„Dabar artėju prie vadinamos netikros pirmos „formos", kur rezultatai turėtų būti aukšti, bet pagrindinė geriausia sportinė forma planuojama Europos čempionatui", – po praėjusio savaitgalio starto Europos čempionų klubų taurės varžybose sakė A.Gudžius.

Į Uteną iš Ispanijos atvyks Modesta Morauskaitė (400 m) ir Diana Zagainova (trišuolis), iš Anglijos – Dovilė Dzindzaletaitė (trišuolis), Švedijos – Aina Grikšaitė (trišuolis), o Šveicarijos – Eglė Balčiūnaitė (800 m). Pastaroji lengvaatletė į bėgimo taką sugrįžta po daugiau nei devynių mėnesių pertraukos – varžybose dėl dešiniojo klubo traumos ji nedalyvavo nuo pasaulio čempionato rugpjūtį.

„Išvengti traumų profesionaliame sporte yra labai sunku. Aš, ko gero, daugiau laiko praleidau gydantis traumas nei treniruojantis. Nuo Naujųjų metų teko praleisti daugiau nei du mėnesius be sporto ir vėl viską pradėti nuo nulio, kasdien gulantis ant kineziterapeuto stalo. Vis dar jaučiu traumos pasekmes, todėl tenka būti atsargesnei, vengti tam tikrų dalykų", – pripažino E.Balčiūnaitė.

Vis dėlto optimizmo lengvaatletė nepraranda – teigiamai ją nuteikė paskutinė treniruočių stovyklos Pietų Afrikos Respublikoje ir Turkijoje.

„Turėjau galimybę ruoštis geriausiomis sąlygomis Pietų Afrikoje ir Turkijoje. Su savo komanda padarėme didelį žingsnį į priekį. Vasaros sezono pasiruošimą pradėjau būtent Pietų Afrikoje po ilgos traumos pertraukos, bet per keturias savaites sugebėjau grįžti į savo treniruočių ritmą, kas labai nustebino", – sakė pernai į pasaulio čempionato pusfinalį prasibrovusi bėgikė.

Tuo tarpu D.Dzindzaletaitei varžybos Utenoje taps kitokiu sugrįžimu – Lietuvos stadionuose ji nešokinėjo nuo 2015-ųjų.

„Spaudimo startuojant Lietuvoje jokio nėra. Esu įvykdžiusi normatyvą į Europos čempionatą, tad tai bus vienas iš pasiruošimo startų Europos čempionatui. Tikrai labai laukiu starto Utenoje – stadionas ten yra naujas ir tikrai manau, kad bus sėkmingas", – džiugiai kalbėjo D.Dzindzaletaitė.

Sezoną sportininkė atidarė Deimantinės lygos varžybų etapu Šanchajuje (Kinija), kur nušoko 13,73 m bei užėmė septintą vietą. Pasirodymu Azijoje D.Dzindzaletaitė nebuvo itin patenkinta.

„Atidaryti sezoną Deimantinėje lygoje – didelis iššūkis. Tai pačios svarbiausios komercinės varžybos, tad jei tave kviečia dalyvauti, tikrai negali atsisakyti. Pasirodymu nebuvau labai patenkinta, bet pirmas startas ne visada pavyksta taip, kaip planuoji. Dabar jaučiuosi daug geriau, manau, LLAF taurės varžybose kaip planą minimum galiu kelti varžybų rekordo pagerinimą", – norą atskleidė trišuolininkė.

Dabar moterų trišuolio rekordas – 13,82 m – priklauso ne D.Dzindzaletaitei, bet A.Grikšaitei.

Vieni sportininkai LLAF taurės varžybose sieks Europos čempionato normatyvų, o kai kurie – net ir Lietuvos rekordų. Tarp realiausių pretendentų galima minėti ne tik Europos čempionų klubų taurės varžybose žibėjusį bėgiką Simą Bertašių, bet ir 3000 m sportinio ėjimo rungtyje startuosiančią Brigitą Virbalytę-Dimšienę. Jai iki dar 1989 metais Sados Eidikytės pasiekto geriausio istorijoje šalies rezultato (12 min. 9,91 sek.) trūksta vos kelių sekundžių.

„Jaučiu, kad esu pakankamai geros sportinės formos, be to, dievinu trumpas distancijas, todėl ir nusprendžiau dalyvauti LLAF taurės varžybose. Neslėpsiu ir to, kad manau, jog galiu pagerinti beveik 30 metų gyvuojantį Lietuvos rekordą – esu ėjusi greičiau uždarosiose patalpose, o ir stadione, 2014 metais, buvau per mažiau nei dvi sekundes nuo šio rekordo", – pasakojo B.Virbalytė.

Beje, ėjikei mėnesio pradžioje vykusiame pasaulio komandų čempionate pritrūko vos sekundės iki kito – 20 km ėjimo – rekordo.

Drauge su LLAF taurės varžybomis vyks ir Lietuvos universitetų studentų čempionatas. Utenoje paaiškės pajėgiausi lengvosios atletikos klubai šalyje, o Europos čempionato normatyvų lygio rezultatus pasiekusiems lengvaatlečiams atiteks piniginiai prizai. Pajėgiausius jaunimo grupės sportininkus tradiciškai paskatins „Kauno maratono klubas", skirsiantis premiją geriausiai startavusiai kylančiai žvaigždei.

Robertas Trakys

Lietuvos lengvosios atletikos federacija