Gedulo ir vilties dieną – V. V. Landsbergio koncertas

Prieš 76 metus enkavedistai pradėjo masinius lietuvių areštus. Lietuviai šeimomis buvo tremiami į Sovietų Sąjungos gilumą, Sibirą. Per savaitę iš Lietuvos išvežta 30 tūkst. Lietuvos piliečių. Iki šiol tiksliai nenustatytas tikslus ištremtųjų ir žuvusiųjų pakeliui į tremtį skaičiaus. Žmonės buvo tremiami krovininių traukinių vagonuose. Iš viso 1941–1952 m. iš Lietuvos buvo ištremta apie 132 000 žmonių, apie 28 000 iš jų žuvo.

Įvairiose Sibiro vietose tremtiniai buvo verčiami dirbti medkirčių, geležinkelio tiesėjų ir kt. sunkius fizinius darbus. Be to, juos vargino šaltos aplinkos sąlygos, jiems patiems teko statytis būstus. Ypač sunki padėtis buvo ištremtųjų į negyvenamas salas Lenos žiotyse, prie Laptevų jūros. Čia tremtiniai turėjo kone plikomis rankomis statydintis jurtas, žemines, barakus.

Renginiai Gedulo ir vilties dienai atminti trečiadienį prasidės ir Utenoje. 16 val. Laisvės kovų muziejuje vyks minėjimas „Už tėvynę, už tiesą ir laisvę" bei Vytauto V. Landsbergio koncertas.

18 val. uteniškiai bus kviečiami į šv. Mišias už tremtinius Utenos Kristaus Žengimo į dangų ir Dievo Apvaizdos bažnyčiose.

Po Mišių – žengusiųjų į mirties zoną pagerbimas prie paminklo Kristaus Žengimo į dangų bažnyčios šventoriuje.

Laikraščio „Utenos diena" inf. ir nuotr.