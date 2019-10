ESO įspėja: alyvos vagystės iš transformatorių – pavojus gyvybei

Per aštuonis šių metų mėnesius piktavaliai Lietuvoje 54 kartus iš transformatorių pavogė alyvos (2018 metais per aštuonis mėnesius – 56 kartus). Dėl tokių įvykių gyventojai lieka be elektros, o įrangos remontas užtrunka ir kainuoja dešimtis tūkstančių eurų. Daugiau nei du trečdaliai šių vagysčių šiemet per minėtą laikotarpį įvykdyta Panevėžio ir Utenos regionuose. Ypač išsiskyrė Švenčionių rajonas, kur siautėjantys ilgapirščiai aštuonis kartus išleido transformatorių alyvą. Pernai Švenčionių rajone nebuvo nė vienos tokios vagystės.