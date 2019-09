Aktualijos

Europos centrinio banko duomenimis, Lietuvoje dominuoja padirbtos euro kupiūros, kurių serijos Nr. MB6666888880/666888, Nr. MB66688880 ir Nr. MB 666688880. Tokio pobūdžio banknotai yra skirti naudoti filmuose ar kitose meninės išraiškos srityse. Aptiktos reprodukcijos yra iš Kinijos ir neatitinka Europos centrinio banko atgaminimo taisyklių (yra beveik identiškos spalvos, tokio paties dydžio kaip tikrieji banknotai). Jie parduodami internetu šiose Kinijos internetinėse prekyvietėse : „AliExpress" ir „Alibaba". Ant euro banknotų – gali būti pažymėtas užrašas „Movie Money" ir „This is not Legal Tender, it s used for Motion Props". Utenos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas atkreipia dėmesį viešose prekybos vietose dirbančių darbuotojų ir pirkėjų, kad, siekiant užkirsti kelią atsiskaitymui padirbtais pinigais, visada reikia būti dėmesingiems ir atidiems, nuolat tikrinti asmenų pateikiamus eurų banknotus atsiskaitant už prekes ar paslaugas. Pastebėjus asmenis, galbūt atsiskaitančius už paslaugas ar prekes viešose prekybos vietose netikrais euro banknotais, policija prašo nedelsiant pranešti policijai skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.

Utenos AVPK inf.