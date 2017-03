Vyriausybė nepritarė naujai mokesčių lengvatai

„Finansų ministerija peržiūri visas galiojančias mokesčių lengvatas ir, kol šis darbas nebus baigtas, jokioms naujoms lengvatoms nepritars. Be to, primenu, kad žemės ūkio kooperatinėms bendrovėms jau yra taikomas lengvatinis 5 proc. pelno mokesčio tarifas, o nulinis tarifas sukurtų ydingą praktiką", – sakė finansų ministras Vilius Šapoka.

Pagal šiuo metu galiojančią tvarką, įmonių, kurių per mokestinį laikotarpį daugiau nei 50 proc. pajamų sudaro pajamos iš žemės ūkio veiklos, įskaitant kooperatinių bendrovių (kooperatyvų) pajamas už savo nariams parduotus ar iš jų įsigytus žemės ūkio produktus, apmokestinamasis pelnas apmokestinamas taikant lengvatinį 5 proc. pelno mokesčio tarifą, kai bazinis šio mokesčio tarifas - 15 proc.

Be to, tokių žemės ūkio kooperatyvų pelno išmokos ūkininkams (kooperatyvų nariams) neapmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu.

17-oji Vyriausybė, įgyvendindama kompleksinę mokesčių pertvarką, yra numačiusi riboti naujų lengvatų atsiradimą bei peržiūrėti šiuo metu galiojančias.

Finansų ministerijos inf.