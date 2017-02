Tai svarbu norintiems pasikeisti vardus ir pavardes

Nuo šiol dėl vardo ir pavardės keitimo asmenys gali kreiptis į bet kurią civilinės metrikacijos įstaigą. Išliko ir bene patogiausias būdas asmenims teikti prašymus elektroniniu būdu.

Kita svarbi naujovė – į metrikacijos įstaigą, norėdami pasikeisti vardą ar pavardę, gali kreiptis asmenys ne nuo 18, kaip buvo anksčiau, bet nuo 16 metų. Tą jie daryti gali savarankiškai, be tėvų ar kitų atstovų pagal įstatymą sutikimo.

Be to, numatoma daugiau pagrindų, kuriais asmuo galės kreiptis dėl pavardės pakeitimo. Įsigaliojus Civilinio kodekso pakeitimams, asmenys gali įgyti dvigubą pavardę, sudarytą iš skirtingų tėvų pavardžių. Pavyzdžiui, jeigu tėvo pavardė yra Uosis, o mamos – Liepaitė, jų sūnui bus galima suteikti arba suaugęs asmuo galės pats įgyti Uosio–Liepos arba Liepos–Uosio pavardę.

Taisyklėse, atsižvelgiant į Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pasiūlymus, numatoma ir daugiau sutuoktinių pavardžių darybos alternatyvių variantų (detaliau aptariama vienanarių ir dvinarių pavardžių daryba, numatomi iki šiol netaikyti darybos variantai). Pavyzdžiui, Šutavičiaus – į Šutėno.

Keičiant jaunesnio negu 16 metų vaiko pavardę, numatyta keletas naujovių. Atsirado daugiau pagrindų, kuriems esant gali būti keičiama vaiko pavardė. Be to, vaiko pavardė nebeprivalo identiškai sutapti su kurio nors vieno iš jo tėvų pavarde. Nustatyti pavardės keitimo pagrindai, kai keičiant jaunesnio negu 16 metų vaiko pavardę nereikia gauti Teisingumo ministerijos leidimo, o pakanka paprastos procedūros, kuri atliekama tik civilinės metrikacijos įstaigoje. Pavyzdžiui, kai mergaitei norima suteikti pavardę be priesagos -aitė, -ytė, -utė, -(i)ūtė, taip pat, kai vietoj turimos nelietuviškos ir be lietuviškos galūnės pavardės jam norima suteikti tokią pačią pavardę, pridedant lietuvišką galūnę, arba atvirkščiai nuo nelietuviškos pavardės lietuvišką galūnę nubraukti.

Primintina, kad jaunesnių negu 16 metų vaikų vardo keitimo tvarka iš esmės nesikeitė. Sprendimą dėl nepilnamečio vaiko iki 3 mėnesių amžiaus vardo pakeitimo priima civilinės metrikacijos įstaiga. Tačiau kai norima keisti vyresnio kaip 3 mėnesių amžiaus nepilnamečio vaiko vardą, prašymo pagrįstumą vertina ir Teisingumo ministerija. Prašyti pakeisti nepilnamečio vaiko iki 16 metų vardą galima tik tuo atveju, jeigu turimas vardas neatitinka vaiko interesų, o jo keitimas vaiko interesams neprieštarauja. Tais atvejais, kai pats vaikas yra sulaukęs 10 ar daugiau metų, be kitų dokumentų, civilinės metrikacijos įstaigai turi būti pateikiamas raštiškas vaiko sutikimas dėl jo vardo ar pavardės keitimo.

Atkreiptinas dėmesys, kad asmeniui pakeitus vardą ar pavardę, popieriniai civilinės būklės aktų įrašų liudijimai (gimimo, santuokos sudarymo ar jos nutraukimo ir kt.) nebeišduodami. Asmeniui pageidaujant, už papildomą mokestį išduodami šį aktą liudijantys išrašai. Vaiko gimimo įrašą liudijantis išrašas, pasikeitus kurio nors iš vaiko tėvų asmenvardžiams, pirmą kartą yra išduodamas nemokamai.

Teisingumo ministerijos inf.