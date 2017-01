„Misija Sibiras'16“: DIDYSIS pristatymas Utenoje

Ekspedicijos komanda vyko į už poliarinio rato esančią Igarką. Tai viena tolimiausių bei šiauriausių ekspedicijų per visus vienuolika projekto gyvavimo metų. Pasiekusi Igarką komanda joje ir praleido daugiausia savo laiko. Čia pasilikti buvo ir priežastis – kapinių, kurios buvo tvarkomos, bendras plotas, siekė daugiau nei 1 ha. Tai didžiausios lietuvių kapinės buvusios SSRS teritorijoje. Ekspedicijos metu sutvarkyta kapinių aplinka – projekto dalyviams teko pjauti krūmynus, išvilkti išvirtusius bei apgenėti išsikerojusius medžius. Sutvarkius aplinką laukė dar atsakingesnė užduotis – darbas su kryžiais. Ne tik buvo atstatyti senieji kryžiai, kapinėse taip pat iškilo ir devyni lietuviškos kryždirbystės tradicijomis papuošti kryžiai. Mediena jiems buvo plukdyta daugiau nei 1 700 kilometrų iš Rusijos pietuose esančio Krasnojarsko miesto.

Per šias dienas nuveikta ir patirta labai daug, viso to aprašyti neįmanoma. Bet projekto dalyviai visa tai gali papasakoti pristatydami projektą „Misija Sibiras'16" – šis pristatymas vyks sausio 20 dieną 17 val. Utenoje, Utenos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje.

Laikraščio „Utenos diena" inf.