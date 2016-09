Europos judumo savaite „užsikrėtė“ net 44 šalies savivaldybės

Akcijoje, kuriai prigijo Europos judumo savaitės pavadinimas, dalyvauti žada 2 069 miestai 49 Europos, Afrikos, Šiaurės Amerikos ir Azijos valstybėse. Mūsų šalyje prie akcijos prisijungė, šią akciją Lietuvoje koordinuojančios Aplinkos ministerijos šios dienos duomenimis, 44 savivaldybės. Tai dvigubai daugiau nei pernai. Savivaldybės organizuoja įvairiausius renginius – pradedant dviratininkų varžybomis bei žygiais ir baigiant nuo automobilių „išlaisvintomis" miesto zonomis.

Judumo savaitės kulminacija – rugsėjo 22-a, kuri kasmet skelbiama kaip Diena be automobilio. Tą dieną miestiečiai raginami bent dienai pamiršti savo automobilius ir pasirinkti kitą, aplinkai draugišką, susisiekimo būdą – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu, viešuoju transportu ir pan. Šiemet Dieną be automobilio nemažai Aplinkos ir Susisiekimo ministerijų darbuotojų nusiteikę iš tiesų apsieiti be automobilio – į darbą grupėmis keliaus arba pėsčiomis, arba dviračiais, paspirtukais, riedučiais ir pan. Finišas numatytas prieš darbo pradžią Operos ir baleto teatro kieme prie elektromobilių stotelės.

Aplinkos ministerijos inf.