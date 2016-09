Lietuvoje pienas – saugus ir kokybiškas

Šių metų vasario mėnesį Europos Komisijos auditoriai lankėsi pieno perdirbimo įmonėje UAB „Lukšių pieninė", įmonės AB „Pieno žvaigždės" filiale „Kauno pienas" ir UAB „Rokiškio pieno gamyba" Ukmergės pieninės filiale. Taip pat buvo vertinta pieno tyrimų laboratorijos, pieno surinkimo centro Šakiuose, kelių pieno supirkimo punktų veikla, aplankyti du pienininkystės ūkiai Kauno ir Ukmergės rajonuose.

Visus šalies žalio pieno tyrimus Lietuvoje atliekančios įmonės „Pieno tyrimai" duomenimis, ES reikalavimus atitinka 97 proc. viso superkamo žaliavinio pieno. 2015 m. šioje įmonėje ištirta beveik 3 mln. mėginių, o per 2016 m. I pusmetį – daugiau kaip 1 mln.

FVO atstovai labai gerai įvertino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT), Žemės ūkio ministerijos ir VĮ „Pieno tyrimai" laboratorijose vykdomą pieno mėginių tapatumo programą, kuri per keletą metų beveik dvigubai pagerino žaliavinio pieno, pristatomo į perdirbimo įmones, kokybę.

Įgyvendinant šią programą, nuo 2012 m. pieno mėginių falsifikavimo atvejų sumažėjo daugiau kaip dešimt kartų. Pirmąjį šių metų pusmetį nustatyti 9 pieno mėginių falsifikavimo atvejai (2015 m. – 13, 2012 m. – 51). Vienas dažniausių pažeidimų, kai to paties pieno mėginius bandoma pateikti kaip atskirų gamintojų. Taip pat neretai keliems vieno pieno rodikliams ištirti paimami mėginiai iš skirtingų pieno partijų.

Vykdant pieno produktų tiekimo į rinką kontrolę, VMVT 2015 m. atrinko ir ištyrė 1 211 įvairių pieno produktų mėginių, per šių metų I pusmetį ištirta 525 mėginiai. Pieno produktai analizuoti dėl konservantų, pašalinių riebalų, mikrobiologinės taršos ir kt. rodiklių. Reikalavimus atitiko 98 proc. visų tirtų mėginių.

VMVT inf.