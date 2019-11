„X faktoriaus“ dalyvė uteniškė G. Zaptoriūtė pateko į finalą

Kaip rašoma internetiniame puslapyje tv3.lt, viena ryškiausių pirmosios laidos dalyvių – G. Zaptoriūtė, kuri į projektą atvyko iš Utenos. Gerdai 21 metai ir ji drąsiai teigė, kad atėjo čia tam, kad laimėtų. Kad ir kaip drąsiai skambėtų šie žodžiai, tai ne pirmasis Gerdos pasiektas tikslas – ji metė iššūkį nuo vaikystės ją kankinusioms ligoms ir visos negandos pasitraukė. „Nuo mažumės turėjau bronchinę astmą, daugybę visokių alergijų. Visą vaikystę prasirgau, visos vasaros, mokslo metai būdavo namie. Turėjau mokymą namuose. Graudžiomis akimis žiūrėdavau, kaip vaikai vasarą žaidžia. Aš negalėdavau žaisti, nes sirgdavau visą laiką", – pasakodama apie save kalbėjo „X faktoriaus" dalyvė.

Ne tik ligos, bet ir drastiškai augantys kilogramai varė merginai neviltį. Gerda neslėpė – dėl savo svorio ji kentė patyčias, jautėsi negraži. „Man visą laiką būdavo kalama į galvą, kad esu stora, negraži, bjauri ir panašiai", – atvirai apie savo išgyvenimus kalbėjo uteniškė. Viskas pasikeitė, kai Gerdos gyvenime atsirado sportas. Mergina nusprendė, kad užteks gailėtis savęs, pats metas įveikti visas bėdas. „Sunkiausia buvo pradėti bėgioti. Nenubėgdavau daugiau nei puse kilometro, pradėdavau dusti, prasidėdavo astmos priepuolis. Po truputį, po truputį, kad ir dusdama, vis tiek verčiau save bėgti. Sakiau sau, kad aš galiu, galiu tai išgyventi, pasveikti. Ir aš pasveikau, nebeturiu astmos", – džiaugėsi Gerda.

Kartu su astmos priepuoliais dingo ir Gerdą kankinęs antsvoris. Anksčiau paprasčiausių fizinių pratimų negalėjusi atlikti mergina tapo aktyvia sporto klubų lankytoja. Šiandien Gerda neįsivaizduoja savo gyvenimo be sporto ir aktyvaus laisvalaikio. Gerda nori padrąsinti ir įkvėpti pokyčiams tuos, kurie atidėlioja kitai dienai. „Drastiškai viską pakeičiau – mitybą, pradėjau sportuoti. Per mažiau nei puse metų atsikračiau 23 kilogramų", – apie pokyčius kalbėjo mergina. Gerda pasakoja, kad rezultatų ji nepastebėjo. Tai, kad tirpsta svoris, išdavė drabužiai ir aplinkiniai. Po pusės metų pažvelgusi į senas nuotraukas mergina neteko žado: „Matėsi, kad esu pasikeitusi. Labai džiaugiuosi ir labai gerai jaučiuosi. Esu užtikrinta savimi ir manau, kad išmušė mano laikas." „X faktoriaus" scenoje Gerda atliko legendinės grupės QUEEN dainą „The Show Must Go On". Itin drąsus merginos merginos pasirinkimas patiko teisėjams – jie girėjo Gerdą, jos vokalą ir įvertino puikią išvaizdą. „Esi jauna, švytinti, graži", – sakė J. Arlauskaitė-Jazzu, tačiau pridūrė, kad kai kur Gerda per daug šaukė.

Laikraščio „Utenos diena" inf., TV3 archyvo nuotr.