Uteniškių teismui – bendras grupių „Ambrozija“ ir „Sadūnai“ projektas

Kaip „Ambrozijai" ir „Sadūnams" kilo mintis sukurti bendrą muzikos ir humoro šou?

G. Viduolis: Tai – ne pirmas „Ambrozijos" projektas su kitais atlikėjais. Pastebėjome, kad žmonėms tai patinka. Kartais sulaukdavome žiūrovų atsiliepimų, kad mūsų pasirodymuose per mažai muzikinių numerių. Šiame koncerte žiūrovai išgirs ne tik „Sadūnų", bet ir bendrai atliekamų kūrinių.

G. Andrijauskas: Iš tiesų, istorija labai ilga ir labai sena. Tam tikra prasme su humoro grupe „Ambrozija" esame kaip šeima. Viskas prasidėjo tada, kai grupė „Ambrozija" dar tik kūrėsi, buvo galvojama pirmoji programa ir pan. Tada šalia Giedriaus ir Jono dar buvo mano tikras dėdė mamos brolis Algirdas Svidinskas. Kadangi labai dažnai atvažiuodavau pas dėdę į Rokiškį (ten buvau pažįstamas kaip Svidinsko sūnėnas), augau kartu su „Ambrozija", stebėjau jų programas – visada buvau šalia. Ir kai gavome pasiūlymą dalyvauti kartu jų šou, aš labai džiaugiausi, nes grupės nariai man kaip giminės.

Giedriau, kodėl į bendrą projektą pasikvietėte būtent šią kapelą?

Su kai kuriais „Sadūnų" muzikantais esame pažįstami jau daug metų. Manome, kad stilistiškai mūsų humoras ir jų muzika yra artimi ir tai patinka mūsų žiūrovams. Taip pat esame geri draugai ne tik scenoje, bet ir gyvenime.

Kokios staigmenos ir naujovės laukia žiūrovų „Ambrozijos" ir „Sadūnų" renginyje, vyksiančiame vasario 19 dieną?

G. Viduolis: Mūsų humoro grupė greitai startuos su nauju projektu „Sidabrinės vestuvės". Šiame koncerte žiūrovai išvys ir naujo projekto scenų. Taip pat atliksime kelis naujus muzikinius numerius kartu su „Sadūnais".

G. Andrijauskas: Su staigmenomis visada sunku (juokėsi). Galiu pasakyti tik tiek – kai dirbi su tokiais žmonėmis kaip „Ambrozija" (o koncertuojame kartu su jais bemaž dvejus metus), tai dviejų vienodų koncertų niekada nebūna. Tai žmonės, su kuriais visada įdomu ir kurie visada gali nustebinti. Stengiamės ir mes neatsilikti.

Gintarai, Giedrius minėjo, kad kelis kūrinius atliksite kartu. Kokie tai bus kūriniai: humoristiniai ar romantiški, rimti?

Mes galėtumėme visą programą sudainuoti kartu, nes Giedrius puikiai dainuoja ir groja (šypsojosi). Žinome vieni kitų programą, o ir improvizuoti nebijome. Tačiau kartu atliksime tik porą kūrinių. Kokie jie – tegul būna paslaptis...

Giedriau, kokius Jūsų humoro grupės narių įkūnijamus personažus išvys Utenos žiūrovai, kuo jie nustebins?

Mes dėkingi Stefutei, Tatai ir Beausiui, nes tik jų dėka turime žiūrovus ir savo ištikimus gerbėjus jau beveik 30 metų. Šiame koncerte Tata pirmą kartą Stefai dovanos meilės serenadą, Beausis taps nepakartojamu, samdomu piršliu, o Stefutė papasakos viską apie vyrus.

Ar pasiilgote uteniškių žiūrovų? Kaip jie priima Jūsų personažus ir dainas?

G. Viduolis: Mus uteniškiai visada priima šiltai, turime čia ir draugų, į šį miestą visada važiuojame su malonumu.

G. Andrijauskas: Man Utena labai patinka. Praėjusią savaitę Utenos kultūros centre mokiau norinčius išmokti groti mandolina. Draugaujame su daugeliu Utenos muzikantų. Tai mums labai artimas kraštas. Porą metų buvau komisijos narys Lietuvos kaimo kapelų ir liaudies muzikantų šventėje „Linksmoji armonika", vien pagal šį renginį galiu pasakyti, kad Utenoje – puiki publika. Šis miestas man – vieta, į kurią visada norisi sugrįžti.

Giedriau, kaip manote, kodėl Jūsų grupės personažai, galima sakyti, tapo nemirtingi ir labai mėgstami žiūrovų?

Turbūt mūsų personažuose žiūrovai atpažįsta patys save, savo kaimyną, savo artimą, nes stengiamės programoje nenutolti nuo žmogaus kasdienybės bei kviečiame kartu pasijuokti ir iš mūsų, ir iš savęs. Juokas padeda lengviau pažvelgti į tai, kas vyksta su mumis ir aplink mus.

Gintarai, ar kapelos „Sadūnai" nariams artimi „Ambrozijos" personažai?

Aš tikriausiai jau atsakiau į šį klausimą. Pirmosios „Ambrozijos" programos ar kai kurie jų numeriai prieš paskelbiant juos viešai būdavo suvaidinami mūsų namuose kartu su mano dėde A. Svidinsku. Man grupės narių stilius labai patinka, nes jie yra solidūs, neleidžia sau atsipalaiduoti ir, manau, yra viena geriausių humoro grupių Lietuvoje.

Kodėl uteniškiai turėtų ateiti į Jūsų koncertą?

G. Viduolis: Todėl, kad, nusipirkus bilietus, nebeapsimoka neateiti (juokėsi). Kiek žinau, neparduotų bilietų liko visai nedaug. Labai laukiam mūsų mylimų žiūrovų ir tikim, kad kartu praleistas laikas leis jiems pailsėti ir grįžti namo su gera nuotaika.

G. Andrijauskas: Todėl, kad mes labai norim juos visus pamatyti – tą gerąją Utenos publiką. Be to, „Ambrozija" – labai išradinga grupė ir su jais tikrai bus nenuobodu. Žinoma, ir mes prie to prisidėsim.

Dėkoju už pokalbį.

Kalbėjosi Jurgita ULKIENĖ