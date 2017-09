Judriąją savaitę kviečiama paminėti dviračių žygiu

Rugsėjo 16–22 dienomis daugelyje Europos miestų rengiama Europos judrioji savaitė, kurią vainikuoja „Tarptautinė diena be automobilio", tradiciškai minima rugsėjo 22-ą. Pirmą kartą akcija „Mieste – be savo automobilio" buvo surengta Prancūzijoje 1998 m. Kasmet prie akcijos prisideda daugiau nei 760 Europos miestų.

Šią dieną siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į neigiamą transporto įtaką aplinkai ir žmonių sveikatai, raginti gyventojus prisidėti prie švarios aplinkos išsaugojimo, atsisakant važiavimo automobiliu ir pasirenkant mažiau orą teršiantį visuomeninį transportą, dviračius, arba keliauti pėsčiomis. Be to, ne mažesnė problema yra eismo saugumas. Kasmet Lietuvoje eismo nelaimėse nukenčia apie 250 dviratininkų.

Lietuvos miestuose aplinką ypač teršia gatvėmis riedantys seni automobiliai. Didmiesčiuose – tai pagrindinis atmosferos taršos šaltinis. Autotransporto išmetamųjų teršalų dalis sudaro apie 60-70 proc. bendrojo visų teršalų kiekio. Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis, sumažinus oro taršą 50 procentų, gyventojų amžius pailgėtų 3-5 metais, sergamumas vėžiu ir kvėpavimo sistemos ligomis sumažėtų 20-30 procentų, o kraujotakos sistemos ligomis – apie 10 procentų.

Žmonės raginami bent šią dieną mieste išsiversti be automobilio, ieškoti kitokių susisiekimo priemonių – eiti pėsčiomis, važiuoti dviračiu. Tai ne tik gerina gyvenimo kokybę miestuose, mažina oro taršą ir triukšmą, bet ir efektyviai prisideda prie eismo saugumo gerinimo. Utenoje šiais metais dienai be automobilio paminėti rugsėjo 22 d. organizuojamas dviračių žygis (daugiau informacijos Utenos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro tinklapyje http://www.utenavsb.lt/lt/titulinis).

Ina VENSLOVIENĖ, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Utenos departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus vyriausioji specialistė