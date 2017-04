Dėl naujo mokesčio – galvos skausmas

Plastikinis maišelis gamtoje suyra per 15 metų, tačiau šiukšlių laidojimo vietose, kur jo nepasiekia saulės spinduliai ir medžiagas ardantys mikroorganizmai, jis gali išlikti net keturis šimtmečius. Tai tik vienas iš pavyzdžių, įrodančių, kaip svarbu tinkamai tvarkyti atliekas. „Sąvartynai nėra guminiai, – sakė Aplinkos ministerijos Atliekų departamento direktorius Dalius Krinickas. – Jie greitai užsipildo. Be to, bioskaidžios atliekos pūdamos išskiria dujų, prisidedančių prie klimato kaitos, o plastiko, stiklo, popieriaus nebeįmanoma panaudoti. Naujoms pakuotėms gaminti vėl eikvojami gamtos ištekliai."