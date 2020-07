Fermos darbuotojams į „vokelius“ galimai įdėjo nuo 20 iki 500 eurų

„Patikrinimą šioje bendrovėje atlikome tuo pat metu, kai Panevėžio apskrities VPK Kriminalinės policijos ekonominių nusikaltimų tyrimo valdybos pareigūnai birželio viduryje organizavo ir atliko kratas mėsos gamybos ir prekybos sektoriaus įmonėse visoje šalyje. Pareigūnai tikrino ūkio subjektus, patenkančius į visą mėsos produkcijos gamybos grandį - nuo kiaulių auginimo, skerdimo iki šviežios mėsos prekybos vietų. Šiuose tikrinimuose kartu aktyviai dalyvavo ir Panevėžio AVMI Operatyvios kontrolės skyriaus specialistai", - teigė Panevėžio AVMI Kontrolės departamento direktorius Vidas Osipovas.

Patikrinimo metu bendrovės valdomoje skerdykloje ir prekybos vietoje mokesčių inspekcijos specialistai nustatė, kad dalis grynųjų pinigų buvo neapskaityta, t. y. pirkėjams neišduoti kvitai.

„Policijos pareigūnams atliekant kratas fermoje, mokesčių inspekcijos specialistai atkreipė dėmesį į ranka rašytus lapelius, kuriuose nurodyta fermos darbuotojo pavardė, išmokama suma ir darbuotojo parašas. Šalia rastas oficialus darbo užmokesčio žiniaraštis. Palyginus žiniaraščio duomenis su įrašais lapeliuose paaiškėjo, kad vien per gegužę darbuotojams „vokeliuose" išmokėta apie 2 tūkst. eurų. Kiekvienam darbuotojui į „vokelius" buvo įdėta nuo 20 iki 510 eurų", - apie nustatytus mokestinius pažeidimus pasakojo V. Osipovas.

Be to, analizuojant, kuriems fermos darbuotojams buvo mokamas neapskaitytas darbo užmokestis, AVMI specialistai išsiaiškino ir tai, jog gegužės mėnesį bendrovėje dirbo nelegalus darbuotojas.

Bendrovės direktorius ir vyriausioji finansininkė pripažino, kad fermos darbuotojams išmokėti priedai nebuvo priskaityti gegužės mėnesio darbo užmokesčio žiniaraštyje. Jau po to, kai buvo rasti „vokeliai", bendrovė išleido direktoriaus įsakymą dėl priedų skyrimo darbuotojams. Tokiu būdu „vokeliai" pripažinti papildomu atlygiu ir bendrovė sumokės į biudžetą priklausantį gyventojų pajamų mokestį, VSD bei PSD įmokas, bet tai neatleidžia nuo administracinės atsakomybės – vadovui surašyti administracinių nusižengimų protokolai dėl nelegalaus darbo ir neapskaityto darbo užmokesčio mokėjimo.

