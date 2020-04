Aktualijos

2018 05 01–2020 04 30 VšĮ Utenos verslo informacijos centras kartu su Rytų Latvijos kūrybinių paslaugų centru įgyvendino projektą „Ateities verslas“ (The Business of Future). Projekto paraiška buvo teikiama Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansavimui gauti.